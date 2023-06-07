Киев обратился в Международный уголовный суд из-за Каховской ГЭС

Советник генпрокурора Украины считает, что Международный уголовный суд мог бы провести «объективное, беспристрастное расследование». Киев и Москва обвиняют друг друга в разрушении плотины Каховской ГЭС

Последствия разрушения Каховской ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС / Reuters)

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обратился в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС, заявил в эфире телеканала «Рада» его советник Максим Попов. Официального ответа пока нет, Киев продолжает обсуждение этого вопроса, отметил он.

«В обращении мы предоставили первичную информацию, которой располагаем <...> и дали «зеленый свет» офису [МУС], чтобы они могли проводить объективное, беспристрастное расследование со своей стороны», — сказал он (цитата по 24-му каналу).

По мнению Попова, участие МУС в расследовании необходимо, поскольку у Киева отсутствует доступ к части территорий в Херсонской области.

Разрушение плотины на Каховской ГЭС, которая находится по течение выше Херсона, произошло утром 6 июня и привело к затоплению близлежащих населенных пунктов и на правом берегу (находится под контролем Украины), и на левом (контролируется Россией). Местных жителей начали эвакуировать.

Президент Владимир Путин назвал разрушение плотины «варварской акцией» со стороны Киева. МИД охарактеризовал произошедшее как теракт, заранее спланированный Украиной в рамках контрнаступления. СК завел уголовное дело по статье о терроризме.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ответственности России. Вину на Москву также возложили Евросоюз и Великобритания. Власти США заявили, что еще не сделали окончательных вывод по поводу произошедшего. Турция предложила создать международную комиссию для расследования с участием России, Украины и ООН.