Эрдоган предложил создать комиссию для расследования подрыва ГЭС

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Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским во время которого обсуждалась идея создания «международной комиссии» по расследованию разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

«Во время телефонного разговора Эрдоган высказал идею создания международной комиссии с участием экспертов от воюющих сторон, ООН и Турции», — цитирует заявление администрации.

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