В Белом доме отказались назвать виновных в разрушении Каховской ГЭС

Кирби: США пока точно не знают, кто виновен в разрушении плотины на Каховской ГЭС

Фото: Иван Антипенко / Reuters

США следят за ситуацией с разрушением плотины Каховской ГЭС, но пока не могут назвать виновных, заявил координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге.

«Мы пристально следим за воздействием этого разрушения», — сказал он. На вопрос журналиста о том, кто может быть причастен к подрыву, Кирби ответил, что США не сделали окончательных выводов по поводу случившегося.

По словам представителя Белого дома, в Вашингтоне видели сообщения о причастности России к аварии и «делают все возможное, чтобы оценить эти данные».

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