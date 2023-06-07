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Банки в Армении и Казахстане заблокировали счета для поставок в Россию

«Коммерсантъ»: Армения и Казахстан стали блокировать оплату поставок электроники в Россию
Банки ряда стран из-за риска санкций стали блокировать оплату поставок электроники для юрлиц из России. Поставщики пытаются ввезти электронику под другими товарными кодами и ищут иные способы оплаты
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Поставщики в последние две недели все чаще сталкиваются со случаями, когда банки Армении, Казахстана и Гонконга блокируют оплату от российских юридических лиц по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 8542, куда входят микросхемы, процессоры и другое оборудование, со ссылкой на источники на рынке электроники сообщил «Коммерсантъ».

По словам одного из собеседников, это связано с введенным в феврале десятым пакетом санкций США. Согласно ему, иностранные банки могут попасть под ограничения за сотрудничество с Россией. Речь идет о любом предоставлении денежных средств, товаров или услуг в пользу заблокированного лица или от такого лица.

Как отметил источник издания, теперь российским компаниям придется ввозить компоненты, нужные для производства компьютеров, серверов, систем хранения данных (СХД) и другой техники, под «альтернативными» кодами ТН ВЭД. Или придется «поставлять технику целиком в сборке», добавил он.

Другой источник издания, близкий к правительству, сообщил, что есть случаи блокировки оплаты и по поставкам телеком-оборудования последнего поколения, а также СХД и серверов.

В Минпромторге не ответили на запрос издания. В Центробанке пояснили, что «комплаенс-процедуры конкретных зарубежных банков зависят от их внутренней политики и в разные периоды могут характеризоваться разной степенью жесткости».

Глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич в беседе с изданием заявил, что партнеры из Гонконга описывают ситуацию как тяжелую. В то же время другой собеседник отметил, что пока не все армянские или гонконгские банки блокируют оплату, а сами поставщики начинают использовать «иные способы проведения платежей».

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Пакет санкций, о котором идет речь, США ввели 24 февраля, в годовщину начала спецоперации России на Украине. Под ограничение попали 11 российских банков среднего уровня, в том числе региональные. Как заявили в Минфине США, подсанкционные структуры «обращаются к более мелким банкам» и управляющим активами компаниям в попытке обойти ограничения.

Российские власти считают западные санкции незаконными и заявляют, что они навредят лишь их инициаторам. При этом никакие, «даже самые жесткие санкции» никогда не приводили к тому, чтобы «страны как-то меняли свою позицию», подчеркнули в Кремле.

Газета The Wall Street Journal писала, что в 2022 году ряд стран постсоветского пространства, включая Армению и Казахстан, увеличили импорт товаров из ЕС и США, а также параллельно нарастили экспорт в Россию. В ЕС считают это признаком обхода санкций.

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что угроза попасть под западные санкции является для Еревана красной линией в отношениях с Москвой. «Там, где есть возможность, мы с удовольствием удовлетворим российский спрос. Но санкции — это красная линия. И мы говорим это русским четко: мы не хотим причинять вам вред, но сами не можем позволить себе подпасть под санкции», — пояснял он.

Схожей позиции придерживается президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Летом прошлого года он говорил, что не отказывается от союзнических обязательств в отношении России, но отмечал, что «санкции есть санкции» и Казахстан не будет их нарушать.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
электроника санкции Армения Казахстан Гонконг
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