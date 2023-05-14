WSJ узнала о выгоде России от «евразийского окольного пути»

В прошлом году поставки из США и ЕС в бывшие советские республики выросли с $14,6 млрд до $24,3 млрд, одновременно эти страны увеличили поставки в Россию на 50%. В ЕС считают это признаком успеха Москвы в обходе санкций

Группа бывших советских республик стала крупным перевалочным пунктом для американских и европейских компьютерных чипов, лазеров и другой продукции гражданского и военного назначения, направляемой в Россию, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников и собранные данные.

Так, поставки товаров из США и ЕС в Армению, Грузию, Киргизию, Узбекистан и Казахстан выросли в прошлом году до $24,3 млрд с $14,6 млрд в 2021-м. Эти страны суммарно увеличили экспорт в Россию почти на 50% в прошлом году, до примерно $15 млрд.

По словам европейских чиновников, торговый маршрут через бывшие советские республики является признаком успеха России в поиске новых путей для обхода западных санкций. Аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) назвали этот маршрут «евразийским окольным путем».

Например, согласно данным ООН, в прошлом году США и ЕС экспортировали в Армению интегральных схем на сумму более $8,5 млн, что более чем в 16 раз превышает объем экспорта схем в предыдущий год. При этом экспорт из Армении в Россию увеличился до $13 млн с менее чем $2 тыс. в 2021-м. Однако представитель армянского правительства заявил, что страна не «участвовала ни в каких процессах или действиях, направленных на обход санкций ЕС или США». По словам собеседника WSJ, республика усилила контроль за подсанкционными товарами на таможне, а власти обсуждали этот вопрос с США.

Аналогичная ситуация складывается и с поставками лазеров в Киргизию и приборов для измерения напряжения и мощности в Узбекистан, отмечает газета. Обе страны также нарастили экспорт в Россию.

WSJ отмечает, что, хотя объем торговли между бывшими советскими республиками и Россией невелик по сравнению с товарооборотом с Китаем, новый торговый путь позволяет ей получать доступ к западным технологиям, который ей трудно было бы найти где-либо еще.

В апреле Минторг США ввел экспортные ограничения против компаний из России, Китая, Узбекистана, Армении и ряда других стран «за попытки уклониться от экспортного контроля» и закупку американских товаров для нужд России. Еврокомиссия также предложила ввести санкции против компаний из ряда стран, в том числе против двух из Узбекистана и одной из Армении, за поставки Москве продукции двойного назначения, пишет WSJ. Брюссель готовит очередной, 11-й, пакет ограничений против России с весны. В ЕК поясняли, что ограничительные меры будут направлены на устранение лазеек для их обхода.

Москва неоднократно заявляла, что считает санкции Запада незаконными. В Кремле предупреждали, что как действующие ограничения, так и новые дополнительные меры «будут бить по мировой экономике» и приведут лишь «к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису».