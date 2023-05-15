Пашинян назвал санкции Запада красной линией в отношениях с Россией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 86,09 (+1,84) Инвестиции, 17:02 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 79,1 (+1,9) Инвестиции, 17:02
Небензя обвинил Украину в подстрекательстве к терроризму Политика, 20:59
Минобороны сообщило об отбитой десантниками атаке ВСУ Политика, 20:50
ЕС одобрил покупку Microsoft разработчика Call of Duty Бизнес, 20:47
В Курской области беспилотник сбросил бомбу на экскаватор Политика, 20:41
Российская чемпионка мира в прыжках с шестом сообщила о беременности Спорт, 20:31
Пашинян назвал санкции Запада красной линией в отношениях с Россией Политика, 20:29
Небензя не увидел подвижек в выполнении российской части зерновой сделки Политика, 20:27
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Непомнящий занял девятое место на первом турнире после чемпионского матча Спорт, 20:13
Почему президентские выборы в Турции закончились вторым туром Политика, 20:02
В Белгородской области выявили первые случаи кори Общество, 20:00
Суд запретил мужу Блиновской пользоваться интернетом Общество, 19:58
Лукашенко впервые появился на публике после сообщений о болезни. Видео Политика, 19:55
Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя детьми до 18 лет Общество, 19:38
Китай заявил о невозможности бесконечно ждать решения кризиса на Украине Политика, 19:37
Война санкций ,  
0 

Пашинян назвал санкции Запада красной линией в отношениях с Россией

Премьер Армении Пашинян назвал угрозу санкций Запада красной линией в отношениях с Россией
Армения четко дает понять России, что не хочет ей навредить, но и позволить себе попасть под санкции Запада не может, отметил премьер
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что угроза попасть под санкции Запада — красная линия для страны в отношениях с Россией. Об этом он сказал в интервью чешскому изданию Respekt.

«Там, где есть возможность, мы с удовольствием удовлетворим российский спрос. Но санкции — это красная линия. И мы говорим это русским четко: мы не хотим причинять вам вред, но сами не можем позволить себе попасть под санкции», — сказал Пашинян.

Он отметил, что после начала военных действий на Украине и западных санкций против России были нарушены или вовсе не функционируют цепочки поставок и многие товары, которые поставлялись напрямую в Россию, сейчас идут туда через Армению, Казахстан и другие страны, цитирует его агентство «Арменпресс». В результате были созданы новые логистические маршруты, в том числе через территорию республики. Однако Ереван старается быть «максимально прозрачным» в отношении попавших под ограничения товаров и сотрудничает с ЕС, США и самой Россией, заверил премьер. «Мы являемся членом ЕАЭС и имеем очень тесные экономические связи с Россией, и армянский бизнес любит участвовать в программах, которые были созданы в последнее время», — добавил он.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные ООН писала, что в 2022 году США и ЕС экспортировали в Армению интегральных схем более чем на $8,5 млн, что в 16 раз превышает объем экспорта схем в предыдущий год. При этом экспорт из Армении в Россию подскочил до $13 млн с менее чем $2 тыс. в 2021-м. Однако в армянском правительстве отрицают помощь Москве в обходе санкций. Суммарно поставки американских и европейских товаров в Армению, Грузию, Киргизию, Узбекистан и Казахстан выросли в прошлом году до $24,3 млрд с $14,6 млрд годом ранее, а экспорт из этих стран в Россию увеличился в совокупности почти наполовину в прошлом году, до примерно $15 млрд.

Financial Times, в свою очередь, сообщала, что после начала военных действий на Украине из ЕС в Россию под предлогом транзита в другие государства, в том числе в Армению, Казахстан и Киргизию, ввезли товаров на $2 млрд, при этом около половины из них не достигло пунктов назначения.

В апреле Минторг США ввел экспортные ограничения против компаний из России, Китая, Узбекистана, Армении и ряда других стран «за попытки уклониться от экспортного контроля» и закупку американских товаров для нужд России. ЕК также предложила ввести санкции против компаний из ряда стран, в том числе против двух из Узбекистана и одной из Армении, за поставки Москве продукции двойного назначения, писала WSJ. 15 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Брюсселе обсуждают введение запрета на транзит через Россию в третьи страны европейских товаров.

Читайте на РБК Pro
«Отрежьте себе пальцы»: чего пользователи вам не простят
Продавцы счастья: как сделать так, чтобы корпоративная культура работала
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
«Я как собака Павлова»: почему Стивен Кинг никогда не меняет режим дня

Россия считает санкции нелегитимными. Президент Владимир Путин заявлял, что страны Запада пытались «с нахрапа, с наскока смять экономику» страны, но у них ничего не вышло.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Никол Пашинян Армения санкции Россия
Материалы по теме
В США арестовали двух россиян за обход санкций против авиаотрасли
Политика
МИД Венгрии пригрозил заблокировать 11-й пакет санкций против России
Политика
Нацбанк Казахстана заявил о проблемах из-за санкций против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter