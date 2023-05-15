Пашинян назвал санкции Запада красной линией в отношениях с Россией

Армения четко дает понять России, что не хочет ей навредить, но и позволить себе попасть под санкции Запада не может, отметил премьер

Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что угроза попасть под санкции Запада — красная линия для страны в отношениях с Россией. Об этом он сказал в интервью чешскому изданию Respekt.

«Там, где есть возможность, мы с удовольствием удовлетворим российский спрос. Но санкции — это красная линия. И мы говорим это русским четко: мы не хотим причинять вам вред, но сами не можем позволить себе попасть под санкции», — сказал Пашинян.

Он отметил, что после начала военных действий на Украине и западных санкций против России были нарушены или вовсе не функционируют цепочки поставок и многие товары, которые поставлялись напрямую в Россию, сейчас идут туда через Армению, Казахстан и другие страны, цитирует его агентство «Арменпресс». В результате были созданы новые логистические маршруты, в том числе через территорию республики. Однако Ереван старается быть «максимально прозрачным» в отношении попавших под ограничения товаров и сотрудничает с ЕС, США и самой Россией, заверил премьер. «Мы являемся членом ЕАЭС и имеем очень тесные экономические связи с Россией, и армянский бизнес любит участвовать в программах, которые были созданы в последнее время», — добавил он.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные ООН писала, что в 2022 году США и ЕС экспортировали в Армению интегральных схем более чем на $8,5 млн, что в 16 раз превышает объем экспорта схем в предыдущий год. При этом экспорт из Армении в Россию подскочил до $13 млн с менее чем $2 тыс. в 2021-м. Однако в армянском правительстве отрицают помощь Москве в обходе санкций. Суммарно поставки американских и европейских товаров в Армению, Грузию, Киргизию, Узбекистан и Казахстан выросли в прошлом году до $24,3 млрд с $14,6 млрд годом ранее, а экспорт из этих стран в Россию увеличился в совокупности почти наполовину в прошлом году, до примерно $15 млрд.

Financial Times, в свою очередь, сообщала, что после начала военных действий на Украине из ЕС в Россию под предлогом транзита в другие государства, в том числе в Армению, Казахстан и Киргизию, ввезли товаров на $2 млрд, при этом около половины из них не достигло пунктов назначения.

В апреле Минторг США ввел экспортные ограничения против компаний из России, Китая, Узбекистана, Армении и ряда других стран «за попытки уклониться от экспортного контроля» и закупку американских товаров для нужд России. ЕК также предложила ввести санкции против компаний из ряда стран, в том числе против двух из Узбекистана и одной из Армении, за поставки Москве продукции двойного назначения, писала WSJ. 15 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Брюсселе обсуждают введение запрета на транзит через Россию в третьи страны европейских товаров.

Россия считает санкции нелегитимными. Президент Владимир Путин заявлял, что страны Запада пытались «с нахрапа, с наскока смять экономику» страны, но у них ничего не вышло.