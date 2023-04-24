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Производители электроники пожаловались на проблемы с льготными кредитами

Производители электроники пожаловались на проблемы программы льготного кредитования
Производители электроники пожаловались на новые проблемы с льготными кредитами: сейчас в программе участвуют только два банка вместо 13, а ее финансирование сократилось более чем на 1 млрд руб.
Фото: fplustech.ru
Фото: fplustech.ru

О проблемах с льготными кредитами рассказали два источника РБК на рынке электроники. Речь идет о программе, введенной правительством в марте прошлого года (постановление № 407). Предполагалось, что в этом году на возмещение недополученных доходов по этим кредитам банкам выделят около 7,5 млрд руб. из госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», говорилось на сайте правительства. В программе должны были участвовать Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Совкомбанк — всего 13 банков.

Однако, по словам источника РБК, сейчас с льготными кредитами работают только Сбербанк и ВТБ, а размер компенсации банкам сократили до 6,3 млрд руб. «Нескольким производителям продлили ставку по ранее выданным кредитам, но тем, кто намеревался получить новый кредит, отказали», — рассказал собеседник. О том, что «до Минцифры на данный момент доведены лимиты бюджетных обязательств на возмещение для банков только в объеме 6,3 млрд руб.», говорит и второй собеседник РБК.

Информацию о том, что сейчас в программе участвуют только ВТБ и Сбербанк, РБК подтвердил представитель компании F+ tech (производитель инфраструктурного оборудования, систем хранения данных и т.д.; входит в ГК «Марвел-Дистрибуция»).

Представители «Сбера» и ВТБ отказались от комментариев. В правительстве перенаправили вопросы, связанные с льготными кредитами, в Минпромторг, где посоветовали обратиться в Минцифры. РБК направил запросы в Минцифры и Минфин, а также другим участвующим в программе банкам.

Представитель группы «Элемент» (объединила ряд активов АФК «Система» и «Ростеха» в области электроники) отказался от комментариев. РБК направил запросы компаниям «Аквариус», «КНС Групп» (производит серверы и др. продукцию под брендом Yadro), ICL, IRU, «Крафтвэй», «Депо Компьютерс», «Микрон» и еще ряду производителей радиоэлектроники.

Впервые о проблемах с льготными кредитами участники рынка рассказывали РБК еще в конце марта: на тот момент ни один из банков не начал выдавать подобные кредиты из-за того, что до Минцифры не были доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств. В самом министерстве тогда говорили, что субсидируют процентную ставку по ранее выданным кредитам один раз в квартал: для этого банки в конце каждого квартала предоставляют в Минцифры информацию о необходимой сумме субсидии. На тот момент шел «процесс доведения средств со стороны Минфина», после чего их планировали передать банкам, говорил представитель Минцифры. Всего в прошлом году банки выдали льготные кредиты более чем на 93 млрд руб., уточнял он.

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Кто может претендовать на льготы

На льготный кредит со ставкой до 5% могут претендовать производители компьютеров, ноутбуков, планшетов, принтеров, сканеров, факсов, мобильных и стационарных телефонов. Период льготного кредитования может составлять до пяти лет, минимальный размер кредита составляет 3 млрд руб., максимальный — 100 млрд руб. В числе требований к претендентам на льготный кредит упоминается, что среди производимой ими продукции хотя бы один вид техники должен с 2021 года входить в реестр российской промышленной продукции.

Чем может грозить отказ в льготном кредите

Проблема с получением денег — грантов, субсидий или льготных кредитов — будет усиливаться, потому что российские организации находятся в ситуации неопределенности, считает исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский. «Банки можно понять: они не могут направо и налево раздавать деньги и не получать гарантий. В текущей ситуации они не могут кредитовать рисковые проекты. Я не вижу никого, кроме государства, кто мог бы взять такие риски на себя», — отметил Покровский.

По словам исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николая Комлева, с прямыми инвестициями в разработку действительно стало сложнее. Такой вывод он делает, исходя из того, что осенью прошлого года разработчикам систем ERP (управление ресурсами предприятия) и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) предполагалось выделять гранты, но к зиме всех претендентов на них стали переориентировать на иные формы господдержки (Комлев является руководителем Центра компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения ERP/CRM). «Мы сразу говорим разработчикам, обращающимся и сегодня за грантами, что шансы их получить почти нулевые и им лучше ориентироваться на льготные кредиты или собственные инвестиции и соглашения с правительством. По некоторым программам средства действительно были поджаты. При этом кредиты на льготных условиях — важный инструмент. Я бы рекомендовал сохранять их и развивать на уровне государства», — подчеркнул Комлев.

Он добавляет, что если компаниям теоретически начнут отказывать в льготных кредитах, то для них это станет негативным фактором, поскольку после начала спецоперации на Украине и последовавших за этим ограничений на высокотехнологический экспорт в Россию многие компании обратили внимание на производство. «Те импортеры, которые раньше лишь возили продукцию, теперь прикупили себе заводы, стали создавать что-то новое и стали производителями. Начали с простой сборки, потом стали углублять локализацию. Компании, которые и до того занимались производством, такие как «Аквариус», ICL, «Микрон», «Байкал Электроникс» и др., стали резко расширять производство. Для этого им необходимы деньги на строительство цехов, покупку оборудования, причем нужно «сразу и много», — отметил Комлев, дополнив, что льготные кредиты могут обеспечить производителям быстрый старт новых производственных линий или быстрое увеличение объемов выпускаемой продукции. «Если срок производства растянется или оно и вовсе встанет, появятся долгострои. Придется искать более дорогие деньги, и большой вопрос, смогут ли компании их отдать», — заключил Комлев.

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кредитование Бизнес радиоэлектроника законодательство
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