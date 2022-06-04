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Война санкций ,  
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Медведев счел двойным беззаконием санкции против родственников чиновников

Замглавы Совбеза заявил, что теперь семьям политиков, которые не способны повлиять на своих родственников, приходится отвечать за их «мифические, придуманные на Западе нарушения»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Санкции в отношении родственников российских чиновников — это двойное беззаконие, заявил заместитель главы председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

«Похоже, на Западе решили воспроизвести лучшие практики прошлого. Вот возьмем санкции. Тут двойное беззаконие. Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий — государственные деятели или депутаты, но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников. Раз решили европейские и американские законотворцы — значит, семья ответит. По полной схеме и без вины. И давай блокировать счета членов семей, их имущество, не пущать их через границу к западным ценностям!», — написал Медведев.

Он сопоставил такую меру с понятием «объективное вменение», означающим привлечение лица к уголовной ответственности без установления его вины. «Этим принципом пользовались в различные периоды истории. В том числе у нас в 1930-е годы, привлекая к ответственности членов семей врагов народа. Носишь ту же фамилию, что и совершивший преступление родитель, — тоже пойдешь по 58-й УК РСФСР 1926 г.», — отметил Медведев.

Британия ввела санкции против родственников и бывшей жены Путина
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3 июня США анонсировали санкции против супруги пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки и его взрослых детей Елизаветы и Николая. Сам Песков в ответ на это заявил, что оспаривать это решение бесполезно, так как «там нет справедливого суда». «Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задается в Вашингтоне», — сказал он.

Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что из-за санкций у его дочери «на многое раскрываются глаза». Сама Елизавета Пескова, комментируя решение Вашингтона, назвала его безумием.

Ранее, 6 апреля, США и следом другие западные страны ввели санкции против Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которых Reuters и другие западные СМИ называют дочерьми президента России Владимира Путина.

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13 мая Великобритания внесла в санкционный список бывшую жену российского лидера Людмилу Очеретную. Под ограничениями также попали двоюродный брат главы государства, бывший вице-президент «Мастер банка» Игорь Путин (по данным британских властей, директор порта «Печенга»), его сын Роман Путин (по данным британских властей, глава совета директоров группы МРТ), двоюродный брат президента и заместитель председателя правления «СОГАЗ страхование» Михаил Путин, племянник главы государства, акционер банка «Россия», ключевой акционер Национальной медиагруппы Михаил Шеломов.

Песков говорил, что президент индифферентно относится к введенным против него из-за российской операции на Украине персональным санкциям.

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Татьяна Стекольникова
Дмитрий Медведев санкции родственники
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