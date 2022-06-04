Медведев счел двойным беззаконием санкции против родственников чиновников
Санкции в отношении родственников российских чиновников — это двойное беззаконие, заявил заместитель главы председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.
«Похоже, на Западе решили воспроизвести лучшие практики прошлого. Вот возьмем санкции. Тут двойное беззаконие. Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий — государственные деятели или депутаты, но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников. Раз решили европейские и американские законотворцы — значит, семья ответит. По полной схеме и без вины. И давай блокировать счета членов семей, их имущество, не пущать их через границу к западным ценностям!», — написал Медведев.
Он сопоставил такую меру с понятием «объективное вменение», означающим привлечение лица к уголовной ответственности без установления его вины. «Этим принципом пользовались в различные периоды истории. В том числе у нас в 1930-е годы, привлекая к ответственности членов семей врагов народа. Носишь ту же фамилию, что и совершивший преступление родитель, — тоже пойдешь по 58-й УК РСФСР 1926 г.», — отметил Медведев.
3 июня США анонсировали санкции против супруги пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки и его взрослых детей Елизаветы и Николая. Сам Песков в ответ на это заявил, что оспаривать это решение бесполезно, так как «там нет справедливого суда». «Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задается в Вашингтоне», — сказал он.
Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что из-за санкций у его дочери «на многое раскрываются глаза». Сама Елизавета Пескова, комментируя решение Вашингтона, назвала его безумием.
Ранее, 6 апреля, США и следом другие западные страны ввели санкции против Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которых Reuters и другие западные СМИ называют дочерьми президента России Владимира Путина.
13 мая Великобритания внесла в санкционный список бывшую жену российского лидера Людмилу Очеретную. Под ограничениями также попали двоюродный брат главы государства, бывший вице-президент «Мастер банка» Игорь Путин (по данным британских властей, директор порта «Печенга»), его сын Роман Путин (по данным британских властей, глава совета директоров группы МРТ), двоюродный брат президента и заместитель председателя правления «СОГАЗ страхование» Михаил Путин, племянник главы государства, акционер банка «Россия», ключевой акционер Национальной медиагруппы Михаил Шеломов.
Песков говорил, что президент индифферентно относится к введенным против него из-за российской операции на Украине персональным санкциям.