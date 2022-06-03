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Политика ,  
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Медведев заявил о деградации и «кризисе жанра» в дипломатии

Сфера дипломатии в мире деградирует, дипломатические усилия не достигают результата, поскольку Россию не слышат, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью телеканала Al Jazeera.

Он напомнил о попытках России договориться по темам Украины и отношений с НАТО, по гарантиям своей безопасности, но «ничего не вышло». Медведев считает, что в дипломатии сейчас наблюдается «кризис жанра», поскольку, по его словам, «дипломатия начинается там и тогда, где и когда стороны готовы слушать друг друга».

«Нас никто не слышит. Американцы не слышат, европейцы не слышат — гнут свою линию. В этом случае дипломатические усилия умирают. И начинается другое развитие событий: в этом случае принимаются решения, подобные тем, которые были приняты президентом нашей страны 24 февраля, — о проведении специальной военной операции», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).

Тем не менее, добавил он, «каждая страна имеет право на свою позицию», поэтому нельзя сказать, что дипломатические усилия остались в глубоком прошлом.

Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика
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В середине декабря прошлого года МИД предоставил НАТО проект договора о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы было нерасширение альянса на восток, в том числе за счет бывших стран СССР, в частности Украины и Грузии. Позднее, в январе этого года, стороны провели несколько раундов переговоров по гарантиям безопасности, но они не увенчались успехом.

В начале апреля Медведев предупредил, что политика высылки дипломатов приведет к «амбарным замкам» на посольствах и рассматриванию друг друга в оружейную оптику.

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В марте о высылке российских дипломатов после начала российской спецоперации на Украине объявили Эстония, Латвия, Литва, Болгария и Словакия. Больше всего дипломатов выслали из Польши — страну покинули 45 сотрудников российской дипмиссии. В Москве объявили о зеркальных мерах в ответ на эти действия.

Вторая волна высылок началась 4 апреля. МИД Германии заявил, что из страны будут высланы 40 дипломатов, Италия вышлет 30 человек, Дания — 15, Греция — 12, Норвегия и Швеция — по три дипломата, Люксембург — одного.

Теги
Дмитрий Медведев дипломатия кризис
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