Песков назвал неправильными данные об отказе обсуждать Херсон и Запорожье
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправильной информацией сообщения, что российская сторона не будет обсуждать с Украиной статус Херсонской и Запорожской областей, передает корреспондент РБК.
«Нет, это все не так», — сказал Песков.
Ранее «Известия» со ссылкой на «высокопоставленный источник в России» сообщили, что на переговорах по соглашению России и Украины, если они возобновятся, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей. Источник отметил, что указанные регионы не будут включены в обсуждения, поскольку «подавляющее большинство жителей региона поддерживают Россию».
Значительная часть Запорожской и Херсонской областей контролируется российскими военными. В ряде городов области действует военная комендатура, в оборот введен российский рубль.
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что регион войдет в состав России. Его заместитель Кирилл Стремоусов не исключал, что в области проведут референдум по самоопределению, как это было в Крыму. Аналогичное заявление сделал и член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил жителям этих областей получать российское гражданство в упрощенном порядке. Три года назад такое право получили жители ДНР и ЛНР.
Переговоры России и Украины остановились в середине мая, это подтвердили обе стороны. Они замедлились после того, как Киев изменил переданные в Стамбуле в конце марта предложения по урегулированию.