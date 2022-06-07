Песков назвал неправильными данные об отказе обсуждать Херсон и Запорожье

«Известия» писали, что в случае возобновления переговоров с Киевом Москва не будет обсуждать на них статус Херсона и Запорожья. Песков заявил, что «все не так»

Херсон (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправильной информацией сообщения, что российская сторона не будет обсуждать с Украиной статус Херсонской и Запорожской областей, передает корреспондент РБК.

«Нет, это все не так», — сказал Песков.

Ранее «Известия» со ссылкой на «высокопоставленный источник в России» сообщили, что на переговорах по соглашению России и Украины, если они возобновятся, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей. Источник отметил, что указанные регионы не будут включены в обсуждения, поскольку «подавляющее большинство жителей региона поддерживают Россию».

Значительная часть Запорожской и Херсонской областей контролируется российскими военными. В ряде городов области действует военная комендатура, в оборот введен российский рубль.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что регион войдет в состав России. Его заместитель Кирилл Стремоусов не исключал, что в области проведут референдум по самоопределению, как это было в Крыму. Аналогичное заявление сделал и член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил жителям этих областей получать российское гражданство в упрощенном порядке. Три года назад такое право получили жители ДНР и ЛНР.

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