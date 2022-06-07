Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 64,87 (-1,05) Инвестиции, 06 июн, 15:51
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 61,11 (-0,86) Инвестиции, 06 июн, 15:51
В Херсонской области не исключили крымский путь присоединения к России Политика, 11:29
Кабмин попросил прописать, за какую информацию могут признать иноагентом Политика, 11:28
Как очки Джобса и «сюрпризы» в коде помогают брендам — The Economist Pro, 11:21
Медведев ответил «ублюдкам», которые желают «смерти России» Политика, 11:11
ЛУКОЙЛ решил развивать сеть заправок Shell под финским брендом Teboil Бизнес, 11:04
Власти Москвы раскрыли детали помощи рынку труда в условиях санкций Город, 11:02
Пацифизм: зарождение и развитие от Древнего Китая до наших дней Социальная экономика, 11:00
Как выглядят выставленные на продажу особняки в исторических районах РБК Недвижимость, 11:00
Курс иены к доллару опустился до минимума за 20 лет Инвестиции, 11:00
FT узнала о релокации сотрудников Deutsche Bank из России Финансы, 10:58
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 10:56
Как и почему сейчас нужно «присматривать» за контрагентами и сотрудниками Pro, 10:56
К импортозамещению в IT готовы: что показали на ЦИПР-2022 Партнерский материал, 10:52
ЦИК Казахстана огласил итоги референдума по поправкам в Конституцию Политика, 10:50
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

В Херсонской области не исключили крымский путь присоединения к России

По словам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, там откроются отделения нескольких российских банков. Жители смогут открыть счет в ближайшие месяц-полтора *
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Власти Херсонской области, скорее всего, проведут референдум о присоединении к России, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов журналистам, сообщает «РИА Новости».

«Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области», — сказал Стремоусов.

Говоря о сроках, он указал, что предстоит еще много работы, чтобы «люди сделали свой выбор в пользу чего-то хорошего, светлого».

По словам представителя пророссийской власти, область, скорее всего, пойдет по крымскому «пути возврата в родную гавань». «Крым сегодня — это та история, к которой нам надо стремиться», — отметил он.

В Херсонской области заработал первый российский банк, сообщил также замглавы военно-гражданской администрации. По его словам, жители смогут открыть счет в банке в ближайшие месяц-полтора. В регионе откроются отделения нескольких российских банков. О каких финансовых учреждениях идет речь, он не уточнил.

«Сейчас все идет в экспериментальном формате, банки начинают работать. С учетом санкций, которые сейчас вводятся, конечно, все эти банки на российской платформе», — сказал Стремоусов. Он добавил, что большая часть области уже перешла на российский интернет.

В Херсонской области заявили об интеграции с Россией вопреки позиции ЕС
Политика

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Susan Walsh / AP Как санкции повлияют на экспорт России
Исследования
Pro
Фото: Mark Wilson / Getty Images «Дефект» евродоллара: как товарный кризис изменит позиции мировой валюты
Статьи
Pro
Изменения в стандартах бухучета: вы их не знали, но уже успели нарушить
Статьи
Pro
Фото: Sharon Mccutcheon / Unsplash Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу
Статьи
Pro
Что делать, если работодатель вынуждает вас уволиться
Статьи
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Как выходить на рынок ОАЭ — кейс финансового сервиса
Кейсы
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции

Ранее Стремоусов заявлял, что жители не могут снять деньги со счетов в украинских Ощадбанке и Приватбанке после блокировки со стороны Украины. «Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках», — утверждал он.

Херсонская область находится под контролем российских войск с 15 марта. В конце апреля там была установлена пророссийская власть, военно-гражданскую администрацию возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо.

Пророссийские власти объявили об установлении в Херсонской области бивалютной зоны и обещали сделать русский язык государственным. Для жителей упрощен порядок получения российского гражданства.

Власти неоднократно высказывались за вхождение Херсонской области в состав России. В середине мая Стремоусов заявил, что власти собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой присоединить область к стране. Позже он отметил, что область взяла курс на объединение с Россией и уже не вернется под контроль Киева.

Секретарь генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что не сомневается во вхождении в состав России Херсонской области. Решение о проведении референдумов в Донбассе должны принимать сами жители, считают в Кремле.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Херсонская область Военная операция на Украине присоединение к России
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Пророссийские власти Херсонской области исключили скорый референдум
Политика
Турчак выразил надежду на вхождение ДНР, ЛНР и Херсона в состав России
Политика
Власти Херсонской области заявили о начале экспорта зерна в Россию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter