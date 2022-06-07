В Херсонской области не исключили крымский путь присоединения к России
Власти Херсонской области, скорее всего, проведут референдум о присоединении к России, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов журналистам, сообщает «РИА Новости».
«Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области», — сказал Стремоусов.
Говоря о сроках, он указал, что предстоит еще много работы, чтобы «люди сделали свой выбор в пользу чего-то хорошего, светлого».
По словам представителя пророссийской власти, область, скорее всего, пойдет по крымскому «пути возврата в родную гавань». «Крым сегодня — это та история, к которой нам надо стремиться», — отметил он.
В Херсонской области заработал первый российский банк, сообщил также замглавы военно-гражданской администрации. По его словам, жители смогут открыть счет в банке в ближайшие месяц-полтора. В регионе откроются отделения нескольких российских банков. О каких финансовых учреждениях идет речь, он не уточнил.
«Сейчас все идет в экспериментальном формате, банки начинают работать. С учетом санкций, которые сейчас вводятся, конечно, все эти банки на российской платформе», — сказал Стремоусов. Он добавил, что большая часть области уже перешла на российский интернет.
Ранее Стремоусов заявлял, что жители не могут снять деньги со счетов в украинских Ощадбанке и Приватбанке после блокировки со стороны Украины. «Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках», — утверждал он.
Херсонская область находится под контролем российских войск с 15 марта. В конце апреля там была установлена пророссийская власть, военно-гражданскую администрацию возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо.
Пророссийские власти объявили об установлении в Херсонской области бивалютной зоны и обещали сделать русский язык государственным. Для жителей упрощен порядок получения российского гражданства.
Власти неоднократно высказывались за вхождение Херсонской области в состав России. В середине мая Стремоусов заявил, что власти собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой присоединить область к стране. Позже он отметил, что область взяла курс на объединение с Россией и уже не вернется под контроль Киева.
Секретарь генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что не сомневается во вхождении в состав России Херсонской области. Решение о проведении референдумов в Донбассе должны принимать сами жители, считают в Кремле.