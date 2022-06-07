Япония ввела санкции против двух российских и одного белорусского банка

Под ограничения попали Россельхозбанк, Московский кредитный банк, а также Белорусский банк развития

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Япония ввела санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также против Белорусского банка развития, говорится в сообщении МИДа страны.

Меры подразумевают замораживание активов финансовых организаций, а также ограничения по платежам и движению капитала.

Кроме этого, японские власти ввели запрет на вывоз товаров, «способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации». О каких именно товарах идет речь, в МИД не уточнили.

С начала российской военной операции на Украине японские власти ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись первых лиц государства, в том числе президента Владимир Путина, бизнесменов и военных. Также под санкции попали российский ЦБ, Сбербанк и Альфа-банк.

Последний раз санкционный список Японии расширялся 10 мая — тогда ограничения затронули более 140 физлиц из России, ДНР и ЛНР, а также более 70 российских компаний.

Позже, в середине мая, прошла встреча глав МИД стран «Большой семерки», в которую помимо Японии и США входят Великобритания, Германия, Канада, Италия и Франция. Стороны договорились увеличить военную и финансовую помощь Украине, а также усилить экономическое давление на Россию.

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Россия приняла ответные на санкции меры: запретила въезд 63 гражданам Японии. Под ограничения попали премьер-министр Фумио Кисида, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, глава МИДа Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр обороны Нобуо Киси и глава Минюста Ёсихиса Фурукава, а также члены обеих палат японского парламента. До этого, еще в марте, Москва отказалась от переговоров с Токио по мирному договору.