Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 64,87 (-1,05) Инвестиции, 06 июн, 15:51
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 61,11 (-0,86) Инвестиции, 06 июн, 15:51
Антонов заявил о попытках вербовки спецслужбами США журналистов из России Политика, 05:12
Япония ввела санкции против двух российских и одного белорусского банка Политика, 04:41
«Коммерсантъ» узнал об освобождении фигурантов дела о хищениях в ВПК Технологии и медиа, 04:31
Дочь Тутберидзе Диана Дэвис будет выступать за сборную фигуристов США Спорт, 04:07
WP узнала о тайном строительстве Китаем военно-морской базы в Камбодже Политика, 04:05
Постпред России заявил, что Москва не поддержит резолюцию МАГАТЭ по Ирану Политика, 03:52
Мадуро предложил организовать альтернативу саммиту Америк Политика, 03:35
Власти рассказали об экономии бюджета от высылки российских дипломатов Экономика, 03:31
Счетная палата сообщила о снижении внешнего госдолга России на 4,3% Экономика, 02:59
«Ростех» предложил властям оплачивать до 50% аренды жилья ИТ-специалистам Технологии и медиа, 02:47
Минцифры сообщило о снижении «Билайном» стоимости звонков в ДНР и ЛНР Технологии и медиа, 02:10
В Ненецком округе пропал топ-менеджер VK Владимир Габриелян Общество, 01:48
Совет Европы сообщил о долге России на €74 млн по компенсациям ЕСПЧ Политика, 01:37
Собственник санатория «Русь» отверг обвинения прокуратуры в мошенничестве Общество, 01:24
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Война санкций ,  
0 

Япония ввела санкции против двух российских и одного белорусского банка

Под ограничения попали Россельхозбанк, Московский кредитный банк, а также Белорусский банк развития
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Япония ввела санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также против Белорусского банка развития, говорится в сообщении МИДа страны.

Меры подразумевают замораживание активов финансовых организаций, а также ограничения по платежам и движению капитала.

Кроме этого, японские власти ввели запрет на вывоз товаров, «способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации». О каких именно товарах идет речь, в МИД не уточнили.

NHK узнал о планах премьера Японии впервые участвовать в саммите НАТО
Политика

С начала российской военной операции на Украине японские власти ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись первых лиц государства, в том числе президента Владимир Путина, бизнесменов и военных. Также под санкции попали российский ЦБ, Сбербанк и Альфа-банк.

Последний раз санкционный список Японии расширялся 10 мая — тогда ограничения затронули более 140 физлиц из России, ДНР и ЛНР, а также более 70 российских компаний.

Позже, в середине мая, прошла встреча глав МИД стран «Большой семерки», в которую помимо Японии и США входят Великобритания, Германия, Канада, Италия и Франция. Стороны договорились увеличить военную и финансовую помощь Украине, а также усилить экономическое давление на Россию.

Читайте на РБК Pro
Pro
Кредиты и обман в Bolt: как рушится финтех стоимостью $11 млрд
Статьи
Pro
Босс-кровосос: что больше всего раздражает россиян в их руководителях
Статьи
Pro
Фото: Mark Wilson / Getty Images «Дефект» евродоллара: как товарный кризис изменит позиции мировой валюты
Статьи
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО
Инструкции
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи

Россия приняла ответные на санкции меры: запретила въезд 63 гражданам Японии. Под ограничения попали премьер-министр Фумио Кисида, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, глава МИДа Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр обороны Нобуо Киси и глава Минюста Ёсихиса Фурукава, а также члены обеих палат японского парламента. До этого, еще в марте, Москва отказалась от переговоров с Токио по мирному договору.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Япония санкции Россельхозбанк МКБ
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Посол России в Японии обвинил власти Нагасаки в неуважении к истории
Политика
NHK узнал о планах премьера Японии впервые участвовать в саммите НАТО
Политика
Байден поддержал постоянное членство Японии в Совбезе ООН
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter