Япония ввела санкции против двух российских и одного белорусского банка
Япония ввела санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также против Белорусского банка развития, говорится в сообщении МИДа страны.
Меры подразумевают замораживание активов финансовых организаций, а также ограничения по платежам и движению капитала.
Кроме этого, японские власти ввели запрет на вывоз товаров, «способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации». О каких именно товарах идет речь, в МИД не уточнили.
С начала российской военной операции на Украине японские власти ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись первых лиц государства, в том числе президента Владимир Путина, бизнесменов и военных. Также под санкции попали российский ЦБ, Сбербанк и Альфа-банк.
Последний раз санкционный список Японии расширялся 10 мая — тогда ограничения затронули более 140 физлиц из России, ДНР и ЛНР, а также более 70 российских компаний.
Позже, в середине мая, прошла встреча глав МИД стран «Большой семерки», в которую помимо Японии и США входят Великобритания, Германия, Канада, Италия и Франция. Стороны договорились увеличить военную и финансовую помощь Украине, а также усилить экономическое давление на Россию.
Россия приняла ответные на санкции меры: запретила въезд 63 гражданам Японии. Под ограничения попали премьер-министр Фумио Кисида, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, глава МИДа Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр обороны Нобуо Киси и глава Минюста Ёсихиса Фурукава, а также члены обеих палат японского парламента. До этого, еще в марте, Москва отказалась от переговоров с Токио по мирному договору.