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NHK узнал о планах премьера Японии впервые участвовать в саммите НАТО

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует впервые принять участие в саммите НАТО в этом году, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники.

Сперва Кисида отправится на саммит G7 (Япония является членом G7), который пройдет 26-28 июня в Берлине, а затем поедет в Мадрид на саммит НАТО, который состоится с 28 по 30 июня.

По данным источников телеканала, на саммите НАТО японский премьер может выразить свою позицию по ситуации на Украине, совпадающую с позицией стран-членов альянса, обсудить действия Китая и КНДР, а также сообщить о планах Токио по усилению своей обороноспособности.

Так как Япония не является членом НАТО, то вопрос об участии Кисиды в саммите Североатлантического альянса еще прорабатывается, уточняет NHK.

В новой концепции НАТО появится Китай и изменится отношение к России
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Штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, Бельгия

Новая стратегическая концепция НАТО, которую планируется принять на саммите альянса в Мадриде, будет включать Китай, а также изменение отношения к России, рассказывал 29 мая итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало. Он уточнил, что ранее Россия рассматривалась как партнер, но теперь отношение скорректируют. Представитель США при НАТО Джулианн Смит говорила, что Россию назовут «имеющей первостепенное значение угрозой».

По словам Тало, на саммите планируется обсудить конфликт на Украине, вопрос членства Финляндии и Швеции в НАТО, вызовы в сфере кибер- и гибридной безопасности, а также изменение климата.

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Япония Фумио Кисида саммит НАТО
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