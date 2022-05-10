Япония ввела санкции против Мишустина, глав ДНР и ЛНР

Япония расширила санкционные списки, включив туда более 130 граждан России, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина, глав ДНР Дениса Пушилина и ЛНР Леонида Пасечника, а также заместителя секретаря Совета безопасности Рашида Нургалиева, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на сообщение МИД Японии.

Помимо этого, под новые санкции попали родственники бизнесмена Геннадия Тимченко. Всего в списке 141 человек: восемь — из России, 133 — из ДНР и ЛНР. Их активы в Японии будут заморожены.

Также в санкционных списках оказалась 71 российская компания, включая «Алмаз-Антей», ВНИИ «ЭТАЛОН», «Интелтех».

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