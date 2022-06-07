Путин и Эрдоган могут договориться о вывозе зерна с Украины, суд в США решил арестовать самолеты Абрамовича. Главное о событиях вокруг конфликта на Украине — в материале РБК *

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Главное к 10:40 мск Народная милиция ЛНР сообщила о том, что совместно с российскими войсками отбила укрепленный пункт в районе поселка Боровское (к востоку от Северодонецка). «Боевики отступили в жилую застройку, прикрывшись мирными жителями».

Решение о возможном закреплении на уровне лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана договоренности о гарантиях безопасности при вывозе запасов зерна с Украины примут после переговоров глав МИДов двух стран, заявил Дмитрий Песков.

Федеральный суд в Нью-Йорке выдал ордеры на арест двух самолетов, которые власти США связывают с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, сообщил Bloomberg.

Ордеры касаются самолетов Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER. Их стоимость американские власти оценивают более чем в $400 млн (24,6 млрд руб. по текущему курсу).

Индекс Московской биржи по состоянию на 10:15 снизился на 0,6% до отметки 2268 пунктов.

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 10:00 составил ₽61,43, курс евро — ₽64,99.

Мелитопольский завод автотракторных запчастей работает над выполнением полученных заказов из России, Белоруссии и Казахстана, заявил член назначенного после занятия части области российскими войсками главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В Херсонской области Украины, находящейся под контролем российских войск, уже начал работать первый российский банк, счета в нем можно будет открыть через месяц-полтора, заявил замглавы новой администрации области Кирилл Стремоусов. По его словам, украинские банки больше там работать не будут.

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Где идут боевые действия

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

6 июня Министерство обороны России заявило, что бои за Святогорск (город к востоку от Славянска) и прилегающих районов приближаются к завершению. «В целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска, действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец», — говорится в сообщении. Указывается, что от основных сил остались батальоны 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. «До 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь. Огонь по ним российскими военнослужащими целенаправленно не открывался».

В этот же день штаб территориальной обороны ДНР сообщил об установлении контроля над населенными пунктами Покровское и Зеленый Гай (в районе Угледара).

3 июня в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Яровая и Щурово.

30 мая власти ДНР сообщили о продвижении народной милиции к Славянску и занятии населенных пунктов Диброва и Старый Караван (к западу от Лимана).

Утром 30 мая Минобороны России сообщило об ударах высокоточными ракетами с воздуха по двум командно-наблюдательным пунктам батальонов вооруженных сил Украины, узлу связи и 34 районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Российская авиация и беспилотники нанесли удары по трем пунктам управления и 67 районам сосредоточения живой силы и техники. Всего при авиаударах, по заявлению Минобороны, за сутки были убиты до 320 украинских военных и уничтожено 47 единиц вооружения и техники.

Российские ПВО за сутки сбили 15 беспилотников и перехватили девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч». Артиллерия и ракетные войска нанесли удары по 62 пунктам управления украинских войск и 593 районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также по 55 артиллерийским и минометным батареям. Были уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе села Новомихайловка в Донецкой области.

Также был нанесен артиллерийский удар по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев на юге Украины. Минобороны сообщило, что при этом ударе были уничтожены более 15 украинских танков и боевых машин пехоты, а также пять крупнокалиберных артиллерийских орудий.

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил 30 мая, что Российские Вооруженные силы и формирования ЛНР заняли плацдарм в городе Северодонецк в Луганской области. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска взяли Северодонецк под контроль.

28 мая российское Минобороны подтвердило, что город Красный Лиман (Лиман) в Донецкой области взят под контроль российскими военными.

26 мая советник президента Украины Алексей Арестович признал потерю контроля над городом Лиман (Красный Лиман).

25 мая представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о занятии населенного пункта Тошковка (к юго-востоку от Лисичанска).

24 мая агентство ТАСС со ссылкой на мэра Дебальцево сообщило о том, что флаг России был поднят над зданием мэрии города Светлодарск (к северо-востоку от Горловки).

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил «Интерфаксу», что в Донбассе начался штурм города Лиман (Красный Лиман), в котором участвуют российские подразделения, а также народная милиция ДНР и ЛНР. По его словам, «порядка половины города» находится под контролем атакующих.

23 мая замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов заявил в эфире «Первого канала», что возобновилось наступление в районах Авдеевки и Лимана (Красного Лимана).

17 мая представитель народной милиции ЛНР сообщил, что подразделениям республики удалось занять село Орехово (к востоку от города Золотое). За день до этого части ЛНР заняли село Новозвановка (к северу от города Попасная).

12 мая в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что народная милиция оттеснила украинских военнослужащих от Попасной. «Подразделения продолжают развивать наступление к югу от города и на Лисичанск, отрезая украинских боевиков от путей снабжения и не оставляя им места для маневра», — говорилось в сообщении, которое опубликовал Луганский информационный центр.

11 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе совместного наступления народной милиции ЛНР и подразделения «Ахмат» заняты населенные пункты Южный и Воеводовка, пороховой завод «Заря», а также несколько дачных поселков к северу и северо-западу от Северодонецка.

Утром 10 мая Минобороны России сообщило, что силы Народной милиции ЛНР совместно с российскими войсками вышли на административную границу ЛНР (к западу от Попасной), вечером — снова прокомментировало ситуацию вокруг острова Змеиный. По словам Игоря Конашенкова, попытка захвата острова привела за прошедшие трое суток к гибели более чем 50 украинских солдат, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и 30 беспилотников, что стало «катастрофой для ВСУ».

5 мая Народная милиция ДНР заняла село Троицкое, из которого велись обстрелы Горловки. Как сообщает Донецкое агентство новостей, зачисткой населенного пункта занимался Первый отдельный механизированный батальон территориальной обороны ДНР при поддержке спецназа.

Утром 5 мая Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских самолетов Су-24, Су-25 и Су-27, более чем 600 человек и 61 единицы техники и вооружений. Фронтовой бомбардировщик был сбит в районе острова Змеиный, там же в течение ночи российские военные сбили украинский беспилотник «Байрактар-ТБ2». Всего к утру были сбиты 14 украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме возле Кировограда была уничтожена авиационная техника, в городе Николаев — крупный склад боеприпасов, а в районе Жовтневое — хранилище топлива для украинской военной техники. Также были нанесены удары по передовому пункту управления 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины, четырем районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также по двум складам военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 93 районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

В вечернем сообщении Минобороны России от 4 мая говорится об уничтожении четырех артиллерийских батарей и трех складов боеприпасов в районах населенных пунктов Мирная Долина и Тошковка. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники. Помимо этого, поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Утром 4 мая Минобороны сообщило о нанесении ударов оружием большой дальности в районах нескольких железнодорожных станций на Украине: Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка. По данным ведомства, ударами были уничтожены шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, «через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран».

Днем 29 апреля Минобороны сообщило об уничтожении производственных корпусов предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве.

К вечеру 28 апреля Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО семи украинских беспилотников над населенными пунктами ДНР, ЛНР и Херсонской области. Также в течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха (Харьковская область) были сбиты три украинские баллистические ракеты «Точка-У». Российские ракетные войска уничтожили украинскую пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У».

В течение дня 28 апреля оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 76 военных объектов Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Были уничтожены более 320 человек личного состава ВС Украины и 35 единиц бронетехники и автомобилей. Еще 38 украинских военных объектов, включая шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, были поражены высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России.

Утром 27 апреля Минобороны России сообщило об уничтожении ракетами «Калибр» ангаров на территории Запорожского алюминиевого комбината, где хранилась крупная партия иностранного оружия и боеприпасов. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены 17 военных объектов.

Среди целей, которые были поражены авиацией ВКС, — зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1» в районе Славянска и С-300 в районе Николаевки. Ракетные войска и артиллерия в ночь на 27 апреля нанесли 573 удара, в течение дня — еще 309.

26 апреля Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских ракет «Точка-У» над населенными пунктами Токмак и Сватово. Помимо этого, в районах Веселого и Пришиба уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ». В районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы.

В военном ведомстве заявили, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 87 объектов Украины: «Уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы Донецкой народной республики — более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс».

25 апреля Народная милиция ЛНР сообщила о занятии села Новотошковское (к северо-востоку от Попасной). В этот же день глава ЛНР Игорь Плотницкий побывал в городе Рубежное, о занятии которого ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Российские ракетные войска и артиллерия 19 апреля нанесли удары по 1053 военным объектам на территории Украины, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В результате, по данным ведомства, были уничтожены 910 опорных пунктов и «районов сосредоточения живой силы противника», 106 огневых позиций артиллерии, 31 пункт управления и шесть складов горюче-смазочных материалов.

За ночь ВКС России нанесли удары по 73 украинским объектам, в том числе четырем пунктам управления и четырем складам боеприпасов, и уничтожили шесть танков, девять бронемашин и батарею 152-мм гаубиц «Мста-Б». Силы ПВО сбили две тактические ракеты Украины «Точка-У» и шесть беспилотников.

Минобороны в ходе вечернего брифинга 19 апреля сообщило об атаках на очередные военные объекты Украины. В частности, в районе Барвенково (Харьковская область) ракетами воздушного базирования удалось уничтожить пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Помимо этого, в районах населенных пунктов Мирное, Славянск и Попасная в ходе атак с воздуха были уничтожены 15 единиц бронетехники. Потери в живой силе украинской армии в Минобороны оценили в 180 человек.

Утром 19 апреля российское оборонное ведомство сообщило, что ракетные войска и артиллерия сухопутных войск России в течение ночи нанесли удары по 1260 военным объектам ВСУ, высокоточными ракетами воздушного базирования были подавлены 13 опорных пунктов подразделений украинских войск. Российская авиация нанесла удары по 60 военным объектам Украины, в том числе уничтожены два склада с боеголовками ракет «Точка-У» в Червоной Поляне и Балаклее. Российскими средствами ПВО в районе Малиновки сбит украинский МиГ-29, в районах Петрополья и Малой Камышевахи перехвачены две ракеты «Точка-У».

Вечером 18 апреля Минобороны сообщило о нанесении удара высокоточными ракетами по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск в районе Львова и об уничтожении «крупных партий иностранного вооружения». Еще один крупный склад боеприпасов был уничтожен в районе города Васильков (Киевская область). По данным военного ведомства, помимо этого, уничтожен также завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У» в Днепре.

18 апреля Минобороны сообщило о нанесении ударов высокоточными ракетами с самолетов по 16 украинским военным объектам, были уничтожены пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляйполе, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев. Авиация также нанесла удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Ракетами «Искандер» российские военные уничтожили четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск. Российские артиллерийские подразделения в течение ночи нанесли удары по 315 объектам украинских войск.

Минобороны также сообщило, что силы ПВО сбили три украинских боевых самолета: два истребителя МиГ-29 в районе Изюма и Су-25 в районе Авдеевки. Также были сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

16 апреля Министерство обороны сообщило о взятии под контроль в Мариуполе металлургического завода имени Ильича.

Военное ведомство рассказало об атаке ракетами «Калибр» по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» в Киеве, где производились и ремонтировались зенитно-ракетные комплексы и корабельные ракеты. В Минобороны предупредили, что масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на атаки и диверсии на территории России.

15 апреля Министерство обороны сообщило о взятии под контроль в Мариуполе металлургического завода имени Ильича. До этого в военном ведомстве рассказывали о том, что более тысячи бойцов 26-й бригады морской пехоты ВСУ, оборонявших предприятие, сдались в плен.

11 апреля Минобороны России сообщило о занятии в Харьковской области села Каменка. В военном ведомстве отметили, что это был «один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе».

Вечером 7 апреля Минобороны России сообщило, что российские подразделения полностью блокировали населенные пункты Угледар и Новомихайловка (к юго-западу от Донецка).

Утром 7 апреля Минобороны России сообщило об уничтожении четырех баз хранения горюче-смазочных материалов у Николаева, в Запорожье, под Харьковом и под Чугуевом. Также в ведомстве заявили о полной зачистке поселка Сладкое.

По сообщению Минобороны на утро 6 апреля, российские военные высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили пять баз хранения горюче-смазочных материалов на Украине в районах населенных пунктов Радехов (Волынская область), Казатин (Винницкая область), Просяная (Днепропетровская область), Николаев (Николаевская область) и Новомосковск (Днепропетровская область).

К концу дня 5 апреля Минобороны сообщило об уничтожении еще двух украинских вертолетов в районе Мариуполя. В военном ведомстве считают, что на них пытались эвакуировать руководителей националистов. Формирования ЛНР продолжали вести бои на окраине села Новотошковское (к востоку от Северодонецка).

Утром 5 апреля Минобороны сообщило об уничтожении накануне вечером в районе Очакова Центра подготовки украинских сил специальных операций, использовавшегося в том числе «для размещения иностранных наемников». Также высокоточными ракетами были уничтожены четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск.

За ночь авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины, сбиты четыре украинских беспилотника.

Вечером 4 апреля Минобороны сообщило, что в ходе наступления народная милиция блокировала Новотошковское, Боровское и Метелкино (населенные пункты к востоку от Северодонецка). Ранее сообщалось лишь о частичной блокировке Новотошковского и Метелкино.

Также Минобороны предложило украинским военным сложить оружие и покинуть Мариуполь. Они смогут выйти из города с 6:00 вторника, 5 апреля. В российском ведомстве утверждают, что маршрут согласован с Киевом, а сложившим оружие военным обещают сохранить жизнь.

Утром 4 апреля российское Минобороны сообщило о том, что российская авиация в течение ночи поразила 14 военных объектов Украины, в их числе два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районах Красногорка (Кировоградская область) и Верхнеторецкое (Донецкая область), одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.

Вооруженные силы России также нанесли удар по аэродрому в пригороде Николаева, уничтожив три вертолета ВСУ. Кроме того, по данным Минобороны, российские военные за минувшую ночь сбили шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка (Донецкая область), Индустриальное (Луганская область), Великая Новоселка (Донецкая область). Всего с начала спецоперации сбито 392 украинских беспилотника.

По сообщению Минобороны от 3 апреля, подразделения ЛНР блокировали населенный пункт Боровское (поселок в Луганской области) с востока и юга. Также был выведен из строя аэродром Миргород в Полтавской области. Ударом ракеты «Искандер» по штабу обороны в Харькове убиты свыше 100 «националистов и наемников западных стран». За день российские военные поразили 28 военных объектов Украины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы приступили к штурму завода в Мариуполе. Ранее он потребовал от украинских сил покинуть территорию «Азовстали», пригрозив начать штурм.

31 марта Минобороны сообщило о полном занятии населенного пункта Золотая Нива. Российские подразделения «форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже».

По данным Минобороны России, подразделения ЛНР завершили зачистку Житловки, продвинулись на 5 км и ведут бой на окраине Кременной.

30 марта Минобороны России сообщило о прорыве обороны противника, форсировании реки Шайтанка, выходе к Великой Новоселке и зачистке от националистов Золотой Нивы.

В Минобороны также сообщили, что народная милиция ЛНР продолжила наступление на Северодонецк и ведет зачистку населенного пункта Житловка.

28 марта Минобороны сообщило о том, что российским подразделениям удалось вклиниться на 2 км вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады украинской армии и выйти к южным окраинам Новоселовки.

По данным военного ведомства, Народная милиция ЛНР овладела населенными пунктами Ивановка, Новосадовое, выйдя на рубеж Новолюблино — Терны.

Утром 25 марта Минобороны сообщило о том, что за ночь Вооруженные силы России продвинулись на 4 км и овладели населенными пунктами Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое.

Утром 24 марта Минобороны заявило, что российские Вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области Украины. Согласно утренней сводке, российская авиация за ночь нанесла удары по 60 военным объектам Украины. Под Киевом высокоточным оружием были поражены 13 зенитно-ракетных систем ВСУ.

23 марта Минобороны сообщило, что подразделения ВС России продвинулись на 2 км и ведут бои на южных окраинах Новомихайловки. Отряды ДНР, в свою очередь, вели бои за овладение Каменкой и Новобахмутовкой. В тот же день российские военные сообщили об ударе «высокоточным оружием большой дальности морского базирования» по военным объектам в районе украинского города Ровно. По данным Минобороны, там был уничтожен арсенал с вооружением и военной техникой.

22 марта Минобороны заявило о потере Киевом контроля над десятью населенными пунктами. Российские военные заняли поселок Урожайное в Донецкой области и продвинулись на 6 км, силы Донецкой народной республики взяли четыре населенных пункта: Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка. Еще пять украинских населенных пунктов, по данным Минобороны, перешли под контроль Народной милиции ЛНР: Калиново, Попасная, Новоалександровка, Степное и Богуславское.

21 марта военное ведомство заявляло о вытеснении подразделениями ВДВ России из пригорода Киева украинских военнослужащих, которые при отступлении бросили исправную бронетехнику и оружие. В Минобороны не уточнили, о действиях в каком конкретно населенном пункте идет речь, но опубликовали видео с подбитыми танками Т-64 и Т-72, танковыми боекомплектами, БТР-70, ПЗРК, а также различными видами стрелкового вооружения.

20 марта российские военные уничтожили более сотни военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в Житомирской области, сообщило Минобороны. Российские силы нанесли удар по объекту в районе города Овруч в Житомирской области, где, по данным Минобороны, находился Центр подготовки сил специальных операций ВСУ и разместились иностранные наемники. Удар был нанесен «высокоточными ракетами воздушного базирования».

19 марта российские военные сообщили об уничтожении центров радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в Одесской области. Объекты находились в поселках Великий Дальник и Великодолинское, удар был нанесен береговым ракетным комплексом «Бастион».

18 марта Вооруженные силы России сообщили об уничтожении огневых точек, с которых украинские военные, по сообщению официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, обстреливали ракетами Мелитополь. Конашенков заявил, что жилые районы города обстреливались ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Российскими средствами ПВО ракетная атака была отражена, пусковые комплексы были уничтожены ракетными комплексами «Искандер». Обстрел велся с юго-восточной окраины города Запорожье.

17 марта Минобороны России сообщило о том, что Народная милиция Луганской народной республики в течение ночи «вела успешные бои против украинских националистов внутри Северодонецка и Рубежного». В военном ведомстве рассказали о том, что подразделения ДНР ведут наступление на Марьинку, Славное и Сладкое, продвинувшись за сутки на 4 км.

Минобороны сообщило о том, что вечером 16 марта был нанесен авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в городе Сарны (Ровненская область).

16 марта Минобороны России сообщило о наступлении Народной милиции ЛНР на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка.

По данным российского военного ведомства, силы ДНР взяли под контроль Михайловку, Ставки, Бетманово (Красный Партизан), Васильевку.

В Росгвардии сообщили, что без потерь отразили попытку националистов отбить Каховскую ГЭС в Херсонской области. В ведомстве отметили, что изначально «украинская сторона сдала станцию без боя, местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам».

Вечером 13 марта Минобороны России сообщило о том, что Народная милиция ЛНР «освободила от националистов город Попасная». Вооруженные силы России установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка.

В Минобороны России сообщили о том, что утром 13 марта высокоточным оружием был нанесен удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. В военном ведомстве рассказали, что именно там были расположены пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. Результатом удара стала гибель 180 иностранных наемников и уничтожение крупной партии оружия.

Утром 13 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России установили контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.

По данным Минобороны России, Народная милиция ЛНР заблокировала населенный пункт Боровское, а также восточную и южную части Северодонецка. Помимо этого, подразделениям ЛНР удалось закрепиться в северных районах города Попасная.

Минобороны России 12 марта показало карту южных территорий Украины, которые перешли под контроль российских войск и Народной милиции ДНР. «Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое — Новомайорское — Егоровка. Продвижение составило 11 км», — заявило ведомство.

9 марта Минобороны сообщило, что в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции, «к сожалению, обнаружилось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы».

«Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России». В военном ведомстве при этом указали, что в результате нападения диверсионной группы нацбатальона «ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены».

Владимир Путин дал указание направить в Главную военную прокуратуру материалы о выявленных случаях присутствия солдат-срочников в частях, участвующих в специальной военной операции. «Материалы направлены для проверки, правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение указания президента», — цитирует главу государства агентство ТАСС. Песков добавил, что еще до начала операции до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. «Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», — сказал он.

В Минобороны России 9 марта сообщили, что подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное. Народная милиция ЛНР заняла Тошковку и Грачево, Народная милиция ДНР — Сигнальное, Тарамчук, Еленовку и Трудовое. В Мариуполе силы ДНР продвинулись вперед более чем на 1 км.

Вечером 4 марта Минобороны России сообщило, что Народная милиция ЛНР заняла несколько населенных пунктов: Шандриголово, Александровку, Дерилово, Среднее, Лозовое. Все они находятся к северу или северо-западу от города Красный Лиман. Народная милиция ДНР заняла четыре населенных пункта: Розовку, Труженку, Знаменовку и Пузатое. Российские войска заняли несколько населенных пунктов в Запорожской области, в том числе город Пологи.

На Украине частично затопили флагманский корабль — фрегат «Гетман Сагайдачный», сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве страны.

В ночь с 3 на 4 марта в учебно-тренировочном корпусе рядом с Запорожской АЭС произошел пожар. Он был потушен. В Киеве указывают, что основное оборудование атомной электростанции не пострадало. Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что изменения радиационного фона в районе АЭС не зафиксировано.

Министерство обороны России утверждает, что пожар на АЭС устроила украинская диверсионная группа. В военном ведомстве случившееся назвали попыткой чудовищной провокации.

3 марта Министерство обороны России сообщило, что город Балаклея (Харьковская область) «освобожден от националистических батальонов». Помимо этого, российские войска, действуя смежным флангом с подразделениями ДНР, взяли под контроль несколько населенных пунктов в Запорожской области, среди которых Синяя Гора, Сладкая Балка, Ильченково.

В военном ведомстве России рассказали также, что в результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая Гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России. Жертв и разрушений жилых домов нет.

Народная милиция ЛНР вышла на рубеж Красный Лиман — Приволье — северная окраина Северодонецка. Силы ДНР, окружившие Мариуполь, заняли село Водяное, а также Сартану и Виноградное.

2 марта Минобороны России сообщило об установлении контроля над Херсоном, а также Васильевкой и Токмаком (Запорожская область).

В Луганской области Народная милиция ЛНР установила контроль над городами Старобельск и Сватово. Глава республики Леонид Пасечник сообщил, что бои идут за Северодонецк. Позже в Народной милиции ЛНР заявили о занятии райцентра Новоайдар к северо-западу от Луганска.

Также 3 марта Минобороны России сообщило, что Народная милиция ДНР соединилась с подразделениями Российской армии, двигавшимися с запада. Основная группировка ВСУ в Донбассе, таким образом, оказалась отрезана от Азовского моря.

27 февраля Минобороны России сообщило о блокировании Херсона и Бердянска, а также о занятии Геническа (Херсонская область).

По данным российского военного ведомства, в Харьковской области оружие сложил 302-й зенитный ракетный полк украинской армии, «задержан 471 военнослужащий».

Народная милиция ЛНР заняла населенные пункты Новоахтырка, Смоляниново (к востоку от Северодонецка), Станицу Луганскую. В ДНР, по данным российского военного ведомства, силы народной милиции завершают разгром резервов оперативно-тактической группы «Восток» в районе Волновахи.

26 февраля Минобороны России отчиталось, что российские войска за ночь взяли под полный контроль Мелитополь. 25 февраля военные сообщали, что блокировали Киев с западной стороны, а также Чернигов, Сумы и Конотоп.

Утром 25 февраля Минобороны России объявило, что военные договорились о совместной защите Чернобыльской АЭС с украинским батальоном охраны. Контроль над электростанцией был установлен накануне.

В военном ведомстве заявили также о занятии острова Змеиный в Одесской области Украины. Гарнизон Змеиного сложил оружие.

Вечером 24 февраля Министерство обороны России сообщило о возобновлении подачи воды в Северо-Крымский канал. Это произошло после высадки десанта на подходах к Херсону. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что водная блокада полуострова завершена.

Министерство обороны России утром 24 февраля сообщило о точечных ударах по объектам военной инфраструктуры Украины. Атакованы были аэродромы и командные пункты в районе Киева, Харькова и Одессы.

В военном ведомстве заявили о подавлении средств ПВО Украины, уничтожении инфраструктуры авиабаз Украины.

Украинские власти сообщили об артиллерийских обстрелах военных частей и складов в Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой областях.

Погранслужба Украины утром 24 февраля сообщила об атаках и обстрелах по всей границе от Житомирской области (граничащей только с Белоруссией) до Луганской, а также из Крыма. В Киеве также утверждали о переходе границы российскими частями. ФСБ сообщила, что все пограничные подразделения Украины покинули свои места дислокации на границе с Россией.

Вечером 24 февраля в Киеве уведомили МАГАТЭ, что потеряли контроль над Чернобыльской АЭС.

Власти ДНР сообщили, что обстреливают украинские позиции по всей линии соприкосновения.

Министерство обороны сообщило, что в направлении райцентра Волноваха (Донецкая область) Народная милиция ДНР продвинулась на 7 км. Также идут бои в районе населенного пункта Степовое (к северу от Станицы Луганской).

Днем 25 февраля Минобороны России сообщило, что российский Су-25 потерпел аварию на Украине «из-за ошибки техники». В военном ведомстве сообщили, что пилот катапультировался и уже вернулся в свою часть. Вечером в Минобороны России сообщили о крушении в Воронежской области Ан-26 с военным снаряжением. Причиной аварии назван отказ техники. Экипаж самолета погиб.

Какие санкции ввели против России

15 марта Евросоюз вслед за США ужесточил санкции против России. Четвертый санкционный пакет предусматривает ограничения на торговлю железом, сталью и предметами роскоши. Санкции коснутся частных лиц и организаций, также они включают запрет на доступ к услугам рейтинговых агентств. Точный список пока не приводится, ЕС обещает, что в него включат «лоббистов и пропагандистов». Глава Минфина Франции заявил, что новые санкции могут затронуть более 600 россиян.

Страны G7 (США, Канада, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Италия) объявили новый раунд экономических санкций против России: Москва потеряет статус наибольшего благоприятствования при торговле с этими странами. Кроме того, США прекратят поставки в Россию долларовых банкнот и экспорт предметов роскоши. Они также запрещают импорт российских морепродуктов, спиртных напитков и алмазов.

США ввели санкции против лидера КПРФ Геннадия Зюганова, спикера Госдумы Вячеслава Володина и еще 10 депутатов нижней палаты парламента. Под ограничения попало руководство Новикомбанка и «АБР Менеджмента», члены правления ВТБ, супруга Пескова Татьяна Навка и его взрослые дети.

9 марта Евросоюз ввел санкции против 14 российских бизнесменов и членов их семей, а также 146 членов Совета Федерации, которые голосовали за признание Донецкой и Луганской народных республик.

Под санкции ЕС попали Александр Винокуров (президент Marathon Group), Дмитрий и Александр Пумпянские (ТМК), Галина Пумпянская («Синара»), Андрей Гурьев (гендиректор «ФосАгро»), Вадим Мошкович (председатель совета директоров «РусАгро»), Дмитрий Мазепин (генеральный директор «Уралхима») (а также его сын, бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин), Михаил Полубояринов (гендиректор «Аэрофлота»), Дмитрий Конов (председатель правления «Сибур-Холдинга»), Михаил Осеевский (президент «Ростелекома»), Сергей Куликов (глава «Роснано»), Владимир Кириенко (глава VK), Андрей Мельниченко (СУЭК).

США, ЕС и Великобритания ввели санкции против российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Санкции подразумевают заморозку зарубежных активов. В случае с ограничениями, наложенными ЕС и Британией, они не касаются передвижения. А вот в США Путину въезд запрещается, кроме случаев, специально определенных американскими властями. Под санкции США также попали министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов.

США официально запретили американским физическим и юридическим лицам операции с российскими ЦБ, ФНБ и Минфином. Ограничения также введены в отношении РФПИ и его руководителя Кирилла Дмитриева.

4 марта США ввели санкции против основателя USM Holdings и «Металлоинвеста» Алишера Усманова, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главы «Транснефти» Николая Токарева, миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов, предпринимателя Евгения Пригожина, главы ВЭБа Игоря Шувалова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Всего в новый санкционный список попали 19 физлиц (Белый дом называет их олигархами) и 47 членов их семей.

Помимо этого, Байден заявил, что новые ограничения коснутся в том числе и российской космической программы, а удар по экспорту высоких технологий должен затормозить развитие российской экономики, включая и модернизацию армии.

ЕС запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро. Исключения станут делаться в том случае, если банкноты будут для личного пользования или их обладателями будут лица с дипломатическим иммунитетом.

25 февраля ЕС ввел санкции против целого ряда отраслей российской экономики (финансы, оборонка, авиа- и судостроение). В частности, под ограничения попали Альфа-банк, банки «Открытие» и «Россия», Промсвязьбанк, Минобороны и СВР, РЖД, «Иркут», «Туполев», ракетно-космический центр «Прогресс». С ними запрещено совершать сделки, а также поставлять товары и технологии, оказывать финансовую помощь.

Евросоюз ввел ограничения на депозиты в европейских банках: им запрещено принимать депозиты от российских граждан или российских юрлиц величиной свыше €100 тыс. на одну кредитную организацию. Также запрещена покупка и продажа финансовых инструментов, номинированных в евро, в интересах российских физлиц и юрлиц.

Также ЕС объявил о санкциях против российского транспортного сектора. Они включают запрет на продажу воздушных судов и запчастей к ним.

Канада ввела санкции против Центробанка и нескольких российских финансовых учреждений: «Сбера», ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Альфа-банка. Под ограничения попали РЖД, «Транснефть», «Газпром», Минфин, ЦБ, ФНБ и физические лица: депутаты Госдумы, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, бизнесмен Евгений Пригожин и другие.

3 марта МИД Канады сообщил о санкциях в отношении десяти ключевых сотрудников компаний «Газпром» и «Роснефть». Кто именно попал под ограничения, не сообщается. Под санкции также попали бывший президент и экс-премьер Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Япония в рамках нового санкционного пакета заморозит выдачу виз некоторым россиянам, активы российских финансовых учреждений и ограничит экспорт ряда товаров.

Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Из-за решения МОК россиянам отказали в участии в целом ряде крупных турниров. Также были отменены множество соревнований, запланированных в России. В частности, были перенесены финал футбольной Лиги чемпионов, этап Гран-при «Формулы-1», Всемирная шахматная олимпиада. Сборные России по футболу и хоккею не смогут сыграть на чемпионатах мира, российские футбольные клубы отстранены от участия в еврокубках.

Великобритания 10 марта включила в санкционный список несколько российских бизнесменов, в том числе владельца «Челси» Романа Абрамовича. Им запрещен въезд в Соединенное Королевство, активы в стране замораживаются.

Также под санкции попали Андрей Костин, Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Николай Токарев, Дмитрий Лебедев, Игорь Сечин.

Английская премьер-лига отстранила российского миллиардера Романа Абрамовича от управления «Челси». Данное решение не повлияет на соревновательную деятельность «Челси» в рамках специальной лицензии, выданной клубу правительством страны ранее, заявили в лиге.

Российские меры поддержки экономики

В России создан оперштаб по противодействию санкциям. Возглавит его премьер-министр Михаил Мишустин, его замами будут Андрей Белоусов и Сергей Собянин.

Глава правительства также заявил, что власти введут временные ограничения на выход зарубежных инвесторов из российских активов.

10 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что внешнее управление на предприятиях с иностранным капиталом будет вводиться в том случае, если они решат покинуть Россию. В случае приостановки деятельности в России власти будут мониторить ситуацию.

Правительство определилось со списком товаров иностранного производства, временно запрещенных к вывозу из России. В перечень вошли цистерны, турбины, локомотивы, вагоны, контейнеры, ТВЭЛы, двигатели и ножи.

9 марта правительство сообщило о намерении освободить граждан от уплаты НДФЛ с процентов по банковским вкладам. Сбор не будет взиматься с вкладчиков по доходам за этот и прошлый год. Этот налог еще ни разу не собирался: за 2021 год россияне должны были заплатить его до 1 декабря 2022-го.

Михаил Мишустин сообщил о введении моратория до конца года на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Также правительство выделит 6 млрд руб. для сохранения льготных программ кредитования малого и среднего бизнеса.

Помимо этого, Мишустин сообщил, что ИТ-компании на три года освободят от налога на прибыль.

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, в соответствии с которым Банк России может получить право приостанавливать на срок до шести месяцев операции и сделки кредитных организаций. Остановка возможна, если регулятор посчитает это необходимым для поддержания финансовой стабильности.

Ространснадзор принял решение отменить плановые проверки организаций, которые используют самолеты Airbus и Boeing.

Власти обсуждают пересмотр ставок по льготным ипотечным кредитам из-за роста ключевой ставки до 20%, сообщили источники РБК. Величину новых предельных процентов по госпрограммам банкирам пока не раскрыли.

С 2 марта из России запрещено вывозить валюту наличными на сумму свыше $10 тыс., соответствующий указ подписал Путин.

Банк России разрешил компаниям самостоятельно принимать решение о выплате дивидендов и иных выплат по ценным бумагам. Нерезидентам выплачивать дивиденды не будут.

ЦБ запретил банкам проводить денежные переводы из России за рубеж нерезидентам, которые являются гражданами стран, объявивших о санкциях против России. Письмо с соответствующим распоряжением Центробанк разослал кредитным организациям 1 марта. Запрет действует с 1 по 31 марта 2022 года. Он касается физических и юридических лиц. В перечне стран, чьих граждан касается этот запрет, 43 государства. Среди них Великобритания, Германия, США и т.д.

Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и финансовом рынках.

Минцифры подготовило меры поддержки операторов связи в условиях санкций. Среди них ослабление требований «закона Яровой», возможность менять тарифы, отсрочка по покрытию автодорог и небольших населенных пунктов сетями LTE.

Правительство 10 марта внесло в Госдуму законопроект об антикризисных налоговых мерах. В частности, речь идет об освобождении гостиничного бизнеса от НДС на пять лет, повышении планки «налога на роскошь» для автомобилей до 10 млн руб., нулевой ставке налога на прибыль для ИТ-компаний на 2022–2024 годы, а также об освобождении граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам.

Что говорил Владимир Путин в экстренном обращении

Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. «Ее [операции] цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — подчеркнул он.

По его словам, Россия не может чувствовать себя в безопасности и существовать с постоянной угрозой со стороны Украины. Он подчеркнул, что военная операция в Донбассе будет проводиться в соответствии с Уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с ДНР и ЛНР.

Признание ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Также Путин подписал договоры о дружбе и взаимопомощи с руководителями ДНР и ЛНР. Он попросил Федеральное собрание их ратифицировать.

Официальный Киев отказался признавать решение России и независимость Донбасса. Владимир Зеленский подчеркнул, что границы Украины останутся такими, какими их признало международное сообщество, «несмотря на заявления Российской Федерации».

В соответствии с указами о признании Путин поручил обеспечить функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР российскими Вооруженными силами до заключения соответствующего договора.

В соответствии с договорами о дружбе Россия получает право строительства, использования и совершенствования ее Вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз на территории республик, право совместно защищать границу, охранять своих граждан.

Договоры о дружбе заключены на десять лет с автоматической пролонгацией на следующие пять лет.

Во вторник, 22 февраля, на экстренном заседании Совет Федерации единогласно разрешил президенту Владимиру Путину использовать Вооруженные силы России за рубежом — в ДНР и ЛНР.

Владимир Путин заявил, что в договорах о дружбе есть пункты об оказании военной помощи: «Этим решением мы даем понять, что в случае необходимости готовы исполнять взятые на себя обязанности. <...> Я не говорю, что войска прямо сейчас пойдут. А куда они пойдут, это будет зависеть от конкретной ситуации на земле».

Также президент России сообщил, в каких границах признаны ДНР и ЛНР. «Мы признали республики, а значит, и их Конституцию. А там прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Все спорные вопросы будут разрешены на переговорах киевских властей и этих республик. На данный момент это невозможно. Но надеюсь, так будет в будущем», — сказал он.

Что говорили на совещании Совбеза по Донбассу

21 февраля Путин в ходе заседания Совета безопасности России заявил, что украинские власти не собираются выполнять минские договоренности. Он предложил обсудить просьбу руководителей ДНР и ЛНР о признании суверенитета самопровозглашенных республик на заседании Совбеза России.

Путин объяснил, что опасность вступления Украины в НАТО заключается и в том, что официальный Киев угрожает «отвоевать Крым и Севастополь». Это несет угрозу столкновения России со всем Североатлантическим альянсом. При этом Путин посчитал, что мораторий на вступление Украины в НАТО не является уступкой. Это время на подготовку присоединения Киева к альянсу.

Путин сообщил, что до двух часов ночи общался с президентом Франции Макроном и тот заявил, что в американской позиции есть изменения. «Но в чем эти изменения заключаются, он объяснить не смог», — сказал президент.

В ходе обсуждения в Кремле секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что надо поддержать просьбу Думы о признании ЛНР и ДНР, чтобы защитить людей, которые там живут. При этом Патрушев предложил откликнуться на предложение Байдена о переговорах и «предложить ему два-три дня, чтобы остановить кровавую бойню».

Схожую позицию высказал и глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, необходимо катализировать вопрос на встрече Путина с Байденом, а в случае отказа США — признать ДНР и ЛНР, несмотря на угрозы санкций.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев вспомнил о своем опыте признания Абхазии и Южной Осетии. «Это позволило сохранить жизни сотням тысяч людей. Это был урок для НАТО и ряда европейских стран, что так поступать с Россией нельзя. Мы знаем, что будет происходить, все предложения по санкциям. Мы понимаем, что давление будет запредельным, но понимаем, как ему противостоять. Горький опыт показал, что будет трудно, но через некоторое время это напряжение вокруг нашей страны будет спадать. Не быстро, но от этой ситуации устанут и будут просить нас вернуться к переговорам», — сказал Медведев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил продолжить диалог с США по гарантиям безопасности с учетом того, что ключевыми моментами являются нерасширение НАТО на восток и конфигурация размещения войск альянса в Европе. При этом он выразил уверенность, что Запад свою позицию не изменит.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что у границ ДНР и ЛНР сосредоточены более 59 тыс. украинских военнослужащих, не считая представителей отрядов националистов. По его словам, есть угроза того, что на Украине может появиться ядерное оружие. «Нам не оставили выбора. Надо признавать», — сказал Шойгу.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев призвал признать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей до 2014 года.

Увидеть выступления всех участников дискуссии на заседании Совбеза можно в трансляции, которая шла на РБК.

Что говорил Путин в своем обращении до того, как объявил о признании ДНР и ЛНР

В начале своего обращения к россиянам и соотечественникам за рубежом Владимир Путин вспомнил об истории Украины. «Украина целиком и полностью была создана большевистской Россией. Ленин и его соратники делали это весьма грубым способом, путем отторжения ее собственных территорий. Ленин своими директивами создал Украину и впихнул в нее Донбасс. А благодарные потомки сносили ему памятники. Вы хотите декоммунизации? Нас это устраивает. Мы готовы показать Украине, что такое настоящая декоммунизация», — сказал президент. «Лидеры компартии посчитали, что решили национальный вопрос. Но фальсификации и обман дорого обходятся. Изначально заложенная мина национализма — право выхода из СССР — ждала своего часа. А руководство компартии ограничилось откровенным словоблудием о восстановлении ленинского права на самоопределение».

По словам Путина, Россия помогала Украине после 1991 года, предоставив ей помощь на сумму $250 млрд льготными кредитами. Россия взяла на себя погашение всего советского долга и выполнила свои обязательства. Но Киев продолжил требовать российские активы за рубежом. «Вместо партнерства стало превалировать иждивенчество. Достаточно вспомнить банальное воровство газа. Запад шантажировали сближением с Москвой, добиваясь преференций».

Путин отметил, что радикалы раз за разом оказывали давление на слабую власть. Устойчивой государственности так и не сложилось, а выборы стали ширмой для передела власти между кланами. «Коррупция разъела все ветви власти. Радикалы воспользовались этим. Страну захлестнула волна террора. Преступников в Одессе никто не ищет, но мы знаем их поименно, сделаем все, чтобы их покарать».

«Радикалы столкнули Украину в бездну гражданской войны. Почти 6 млн украинцев были вынуждены уехать за границу в поисках работы. Приданое от СССР и Российской империи промотали и растащили по карманам. Саму Украину загнали под внешнее управление, оно осуществляется через сеть зарубежных советников, НКО».

Путин отметил, что русский язык изгоняется из всех сфер, плодятся акты для борьбы с инакомыслием. На Украине изобрели санкции против собственных граждан, телеканалов, готовят расправу над РПЦ Московского патриархата.

В марте 2021 года Украина приняла стратегию организации в Крыму и в Донбассе террористического подполья. «Мы знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина намерена создать собственное ядерное оружие. Это не простая бравада. У Украины есть советский технологический задел. Ситуация в мире с появлением у Украины ОМУ изменится кардинальным образом».

«В последние месяцы западное оружие идет на Украину непрерывным потоком. Система управления войсками интегрирована с натовскими, управление ими может производиться из натовских штабов. Учения носят явную антироссийскую направленность. Присоединение Украины к НАТО — прямая угроза безопасности России».

«В 2000 году во время визита в Москву Билла Клинтона я спросил, как отнесется Америка к тому, что Россия вступит в НАТО. Он ответил, что весьма сдержанно. Ну ладно, не хотите видеть в нас друга, но зачем делать из нас врага? Им просто не нужна большая и сильная страна. Ситуация продолжает деградировать, в том числе и в технической сфере. Система ПРО США расширяется, и размещение этой системы на Украине — вопрос предрешенный. Возрастет угроза внезапного удара по нашей стране».

«Нам не хочется верить, чтобы плацдармом была Украина. Многие аэродромы недалеко от наших границ, Пентагон ведет разработку ударных средств наземного базирования. В случае размещения на Украине они смогут поражать всю европейскую часть России, а также территории за Уралом. Это нож к горлу».

«В ответ на наши предложения были лишь попытки увести дискуссию в сторону. Мы сказали, что все вопросы должны рассматриваться пакетом: отказ от расширения НАТО, отказ от размещения ударной инфраструктуры у границ, возвращение военной инфраструктуры к ситуации 1997 года. Но нас опять пытаются шантажировать, угрожают санкциями, которые и так будут вводить. И повод для них могут сфабриковать, чтобы сдержать развитие России».

«В сложившейся ситуации мы имеем право принимать ответные меры для обеспечения собственной безопасности. Так и будем поступать».

Новое обострение вокруг Украины

Днем 18 февраля власти ДНР заявили о попытках украинских спецподразделений организовать диверсии на предприятиях. В их числе — химический завод в Горловке. В Донецке заявили, что главный удар украинская армия планирует нанести на Светлодарской дуге с целью перерезать линии коммуникаций между Донецком и Луганском.

ДНР и ЛНР объявили эвакуацию населения на территорию России в связи с обострением. Позже была объявлена мобилизация. Находящиеся в запасе должны прибывать в военкоматы.

МИДы ДНР и ЛНР отказались от предложений Киева о проведении внеочередного заседания контактной группы по урегулированию в Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter заявил, что никакого наступления на республики Донбасса Киев не планирует. По его словам, Украина рассчитывает на дипломатическое урегулирование конфликта. Заявления из Донецка и Луганска он назвал частью «российской пропаганды».

Российские власти призвали Украину к переговорам. «Все, что нужно сделать Киеву, — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта. Чем раньше это произойдет, тем лучше», — заявил президент России Владимир Путин.

19 февраля президент США Джо Байден заявил, что нападение российских войск на Украину может произойти «в ближайшие недели» и даже «в ближайшие дни».

Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции потребовал созыва саммита стран — участниц Будапештского меморандума, предусматривавшего отказ Украины от ядерного оружия. При этом Зеленский заявил, что возврат Донбасса и Крыма в состав Украины возможен только мирным путем.

Совместные польско-американские учения начались на юго-востоке страны, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. В рамках договоренностей с НАТО и двусторонних соглашений с США в Польше сейчас расквартированы около 5 тыс. американских солдат. Еще 4,7 тыс. военных прибыли в страну в качестве дополнительных сил «в связи с угрозой безопасности».

Днем 21 февраля пресс-служба Южного военного округа сообщила, что на территорию Ростовской области прорвалась диверсионная группа с Украины. Для эвакуации диверсантов прибыли две бронемашины с территории Украины. Они были уничтожены, пять диверсантов убиты. По официальным данным, среди российских пограничников потерь нет.

В ФСБ позже сообщили, что нарушившие границу БМП были обнаружены пограничниками. «Группа остановлена и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена», — заявили в ведомстве. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг бой в Ростовской области.

Утром 21 февраля Пушилин сообщил, что в районе села Коминтерново (32 км от российской границы) 36-я бригада украинской армии атаковала позиции Народной милиции ДНР. «Идет бой у границы с Российской Федерацией», — заявил он.

Позже в Министерстве государственной безопасности ДНР сообщили, что речь шла о диверсионной группе украинской армии, которая в Новоазовском районе (юг ДНР) пыталась пробиться к российской границе, подорвала ракетно-артиллерийский склад, но была встречена огнем.

ФСБ России сообщила, что выпущенный с территории Украины снаряд разрушил строение в Ростовской области, которое в ведомстве назвали «местом несения службы пограничных нарядов».

В МВД Украины сообщение об обстреле пограничного поста назвали провокацией.

Что происходило до заявлений из Донецка и Луганска о готовящемся наступлении

Сообщения о том, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной, начали появляться в западных СМИ в октябре 2021 года. В Кремле говорили, что перемещение российских войск по территории страны — исключительно дело России.

МИД России 17 февраля опубликовал реакцию на ответы США по гарантиям безопасности. В Москве заявили, что конструктивного ответа от Вашингтона на российские предложения так и не последовало. «В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать в том числе путем реализации мер военно-технического характера», — говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 17 февраля предложил российскому коллеге Сергею Лаврову провести встречу в Европе на следующей неделе. По его словам, он отправил Лаврову соответствующее письмо. Как считает Блинкен, эти переговоры могут открыть путь для встречи руководства двух стран.

Несмотря на сообщения об отводе российских войск с учений в места постоянной дислокации, на Западе продолжили говорить о возможном вторжении на Украину. Президент США Джо Байден 17 февраля заявил, что Россия с «очень высокой» вероятностью может вторгнуться на Украину «в ближайшие несколько дней». По словам Байдена, он располагает информацией о том, что Москва собирается провести военную операцию «под чужим флагом». В Кремле на это ответили, что речь идет о нагнетании ситуации.

The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне сообщила о том, что заявления Минобороны России там рассматривают как «уловку» с целью ввести западные страны в заблуждение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в прямых переговорах с ДНР и ЛНР. «Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время?» — сказал он.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в Киеве не видят признаков подготовки полномасштабной операции со стороны России. По его мнению, целью провокации было заставить Украину начать «военным путем мощно отвечать», а затем обвинить украинские власти в организации провокации.