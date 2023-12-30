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Военная операция на Украине ,  
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Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное

Последние данные об обстреле центра Белгорода со стороны ВСУ
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Военная операция на Украине
Центр города попал под обстрел ВСУ, заявили власти. Погибли как минимум 14 человек, пострадали более ста. Подробности и последние данные о произошедшем — в этом материале
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
  • Об обстреле Белгорода около 15:00 мск 30 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он заявил о попаданиях в жилой сектор и призвал жителей пройти в укрытия. В городе работали сирены ракетной опасности, в 16:10 глава области написал, что сигнал угрозы отменен.
  • По данным МЧС на 18:00, погибли 14 человек, включая двух детей, пострадали 108 человек, среди них — 15 детей. Четыре ребенка попали в реанимацию в тяжелом состоянии.
    Белгород после обстрела. Фотографии
    Фотогалерея 
  • Минобороны России сообщило, что для удара украинские силы использовали две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Обе «Ольхи» и большинство реактивных снарядов были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» упали в Белгороде, сообщило ведомство. «В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми», — заявили в Минобороны.
  • В городе работает горячая линия для пострадавших: нужно набрать 122.

Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное
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  • Телеграм-канал SHOT писал, что удар пришелся на Соборную площадь, Гражданский проспект и проспект Богдана Хмельницкого. «РИА Новости» сообщало, что среди поврежденных зданий — дом правительства области, он находится на Соборной площади.
  • МЧС сообщило, что после обстрела в городе возникли десять пожаров, их потушили.

Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное

  • Следственный комитет завел уголовное дело по статьям о покушении на убийство, убийстве, а также умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 167 УК). В Белгород выехали следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.
  • По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим. Москва выделила бригаду врачей для пострадавших в Белгороде, а при необходимости окажет и другую помощь в восстановлении города, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
  • Россия запросила заседание Совбеза ООН. Оно может пройти 30 декабря в 23:00 мск. Как уточнил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский, Москва настаивает на участии в нем представителя Чехии, чтобы он объяснился по вопросу поставок оружия Киеву. 
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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Андрей Гатинский
Белгород Белгородская область обстрел ВСУ
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