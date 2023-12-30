Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное
Последние данные об обстреле центра Белгорода со стороны ВСУ
Центр города попал под обстрел ВСУ, заявили власти. Погибли как минимум 14 человек, пострадали более ста. Подробности и последние данные о произошедшем — в этом материале
- Об обстреле Белгорода около 15:00 мск 30 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он заявил о попаданиях в жилой сектор и призвал жителей пройти в укрытия. В городе работали сирены ракетной опасности, в 16:10 глава области написал, что сигнал угрозы отменен.
- По данным МЧС на 18:00, погибли 14 человек, включая двух детей, пострадали 108 человек, среди них — 15 детей. Четыре ребенка попали в реанимацию в тяжелом состоянии.
- Минобороны России сообщило, что для удара украинские силы использовали две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Обе «Ольхи» и большинство реактивных снарядов были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» упали в Белгороде, сообщило ведомство. «В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми», — заявили в Минобороны.
- В городе работает горячая линия для пострадавших: нужно набрать 122.
- Телеграм-канал SHOT писал, что удар пришелся на Соборную площадь, Гражданский проспект и проспект Богдана Хмельницкого. «РИА Новости» сообщало, что среди поврежденных зданий — дом правительства области, он находится на Соборной площади.
- МЧС сообщило, что после обстрела в городе возникли десять пожаров, их потушили.
- Следственный комитет завел уголовное дело по статьям о покушении на убийство, убийстве, а также умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 167 УК). В Белгород выехали следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.
- По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим. Москва выделила бригаду врачей для пострадавших в Белгороде, а при необходимости окажет и другую помощь в восстановлении города, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
- Россия запросила заседание Совбеза ООН. Оно может пройти 30 декабря в 23:00 мск. Как уточнил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский, Москва настаивает на участии в нем представителя Чехии, чтобы он объяснился по вопросу поставок оружия Киеву.