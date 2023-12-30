Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное

Центр города попал под обстрел ВСУ, заявили власти. Погибли как минимум 14 человек, пострадали более ста. Подробности и последние данные о произошедшем — в этом материале

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Об обстреле Белгорода около 15:00 мск 30 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он заявил о попаданиях в жилой сектор и призвал жителей пройти в укрытия. В городе работали сирены ракетной опасности, в 16:10 глава области написал, что сигнал угрозы отменен.

По данным МЧС на 18:00, погибли 14 человек, включая двух детей, пострадали 108 человек, среди них — 15 детей. Четыре ребенка попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Белгород после обстрела. Фотографии Фотогалерея

Минобороны России сообщило, что для удара украинские силы использовали две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Обе «Ольхи» и большинство реактивных снарядов были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» упали в Белгороде, сообщило ведомство. «В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми», — заявили в Минобороны.

В городе работает горячая линия для пострадавших: нужно набрать 122.

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Телеграм-канал SHOT писал, что удар пришелся на Соборную площадь, Гражданский проспект и проспект Богдана Хмельницкого. «РИА Новости» сообщало, что среди поврежденных зданий — дом правительства области, он находится на Соборной площади.

МЧС сообщило, что после обстрела в городе возникли десять пожаров, их потушили.