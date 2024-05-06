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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль начал эвакуацию жителей Рафаха на фоне подготовки наступления

Израиль начал эвакуацию мирных жителей Рафаха на фоне подготовки наступления
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Мирным жителям восточной части Рафаха предложено переместиться в гуманитарную зону Аль Муаси, также на юге сектора Газа. ЦАХАЛ сообщил о готовящейся «ограниченной операции», но не подтвердил начало полномасштабной операции
Фото: Hatem Khaled / Reuters
Фото: Hatem Khaled / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает жителей восточных районов Рафаха немедленно эвакуироваться в связи с предстоящей операцией против террористических группировок, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи в соцсети X.

«В целях вашей безопасности Армия обороны настоятельно призывает вас немедленно эвакуироваться в расширенную гуманитарную зону на контрольно-пропускных пунктах», — говорится в заявлении.

Речь идет о расширенной гуманитарной зоне Аль Муаси, также расположенной на юге сектора Газа. По словам советника премьер-министра Израиля Дмитрия Гендельмана, там подготовлены полевые госпитали, палатки, большое количество воды и продовольствия, медикаментов и других предметов. Для поощрения «постепенного перемещения гражданских лиц в указанные районы» будут использованы плакаты, СМС-сообщения, телефонные звонки и объявления в СМИ, пишет Reuters.

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Ранее израильские власти говорили, что наземной операции в Рафахе, анонсированной еще в начале февраля, будет предшествовать эвакуация мирного населения в другие части палестинского эксклава. CNN сообщал, что Израиль планировал начать первую фазу наступления еще в середине апреля, однако операция была отложена из-за обострения с Ираном.

По словам другого официального представителя ЦАХАЛ Надава Шошани, эвакуация затронет 100 тыс. человек. Он сообщил, что военные готовят «ограниченную операцию» в Рафахе, но не отказался подтвердить или опровергнуть, что она станет началом более обширного наступления на наземный пункт. При этом министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил накануне, что операция в Рафахе начнется в «самом ближайшем будущем».

«Врачи без границ» предупредили о десятках тысяч «тихих убийств» в Газе
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Фото:MSF

Между тем продолжающиеся переговоры об освобождении израильских заложников и паузе в боевых действиях, которые ведутся при посредничестве США, Катара и Египта, пока так и не принесли результата.

В Рафахе находятся около 1,5 млн мирных жителей, значительная часть из которых ранее бежала на юг из других регионов страны. Ранее «Врачи без границ» предупредили, что тысячи людей могут погибнуть в секторе Газа даже в случае скорого прекращения огня из-за болезней, вызванных антисанитарией и нехваткой продовольствия. В случае продолжения боевых действий возможны уже десятки тысяч подобных «тихих убийств» мирных жителей.

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Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль ЦАХАЛ израильская армия палестино-израильский конфликт сектор Газа
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