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Война санкций ,  
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Захарова пообещала решительный ответ на конфискацию активов России

В МИДе пообещали не церемониться при попытке конфисковать активы России
Сюжет
Война санкций
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Россия не будет раскрывать, какие меры применит при попытке конфискации ее активов на Западе, но в Москве в таком случае «церемониться никто не собирается». Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова.

По ее словам, Россия будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим неотъемлемое право на ответные меры.

«Как вы понимаете, раскрывать это все не собираемся, но действия будут решительными, церемониться никто не собирается в случае попыток использовать российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима», — сказала она.

Представитель МИД обратила внимание, что Москва располагает значительным объемом западных средств, имуществом в российской юрисдикции, «на которые могут распространятся ответные действия».

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Министры финансов и глав центробанков G7 по итогам встречи в Вашингтоне заявили, что США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония сохранят российские активы замороженными до тех пор, пока не получат от Москвы выплаты за урон, нанесенный Украине во время военной операции, следует из их совместного заявления, текст которого привел Reuters.

В документе не раскрыты детали плана по использованию активов России, но подчеркивается, что члены объединения «продолжат работу над всеми возможными путями, с помощью которых российские активы могут быть использованы для поддержки Украины». Варианты представят на летнем саммите G7 в Италии.

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После начала военной операции ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов Банка России как в виде денежных средств, так и в виде ценных бумаг. Российский Минфин в 2022 году оценил замороженные активы примерно в $300 млрд.

Киев неоднократно призывал направить замороженные российские активы на восстановление Украины. По оценке Еврокомиссии, на восстановление страны понадобится $486 млрд (€452,8 млрд). Эта оценка охватывает период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Годом ранее она составляла $411 млрд (€383 млрд).

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Мария Захарова санкции конфискация реакция
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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