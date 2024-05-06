Reuters узнал о решении Парижа по инаугурации Путина вопреки совету от ЕС

Ряд европейских стран, включая Великобританию, заявили о бойкоте инаугурации президента России, но Франция на ней будет представлена, передает Reuters. Ранее стало известно, что премьер Армении также не примет участия в церемонии

Владимир Путин (Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Reuters)

Франция направит своего посла для участия в церемонии инаугурации президента Владимира Путина, сообщил Reuters со ссылкой на дипломатический источник. Это будет сделано вопреки рекомендации главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который выступил против участия представителей Евросоюза (ЕС) в инаугурации российского президента.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано тогда говорил, что страны блока и представительство в Москве получили от Кремля приглашения на церемонию. «Окончательное решение пока не принято, но я могу поделиться с вами, что верховный представитель Боррель против участия ЕС в этом событии в Москве», — заявил он. Представитель блока подчеркивал, что ЕС всегда придерживается «скоординированного» подхода» во внешней политике.

Ряд европейских стран, такие как Великобритания, Эстония и Чехия, заявили о бойкоте церемонии инаугурации. США пока не делали публичного заявления по этому поводу. Однако маловероятно, что на встрече будет присутствовать американский представитель, сообщили Reuters дипломатические источники.

6 мая спикер Нацсобрания Армении Ален Симонян заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян не будет присутствовать на церемонии инаугурации президента России из-за повышения напряжения в отношениях Москвы и Еревана в последние месяцы. В феврале премьер Армении заявил о заморозке де-факто участия страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. Это будет пятая церемония вступления в должность для действующего президента России. На выборах главы государства в марте за Путина проголосовали 87,28% избирателей. Окончательная явка с учетом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Всего проголосовали более 87,5 млн избирателей.