Кадыров отправил письмо Путину о переброске «Ахмата» в Артемовск

Глава Чечни отправил президенту письмо, в котором попросил поручить министру обороны Шойгу и директору Росгвардии Золотову передислоцировать подразделения «Ахмат» в Артемовск вместо ЧВК «Вагнер»

Глава Чечни Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил в письме президента России Владимира Путина поручить министру обороны Сергею Шойгу и директору Росгвардии Виктору Золотову передислоцировать подразделения «Ахмат» в Артемовск (Бахмут). Обращение он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, оно уже отправлено.

«Ввиду сложившейся обстановки в зоне проведения специальной военной операции прошу вас дать поручения министру обороны Российской Федерации Шойгу С.К. и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Золотову В.В. издать боевые распоряжения о снятии подразделений «Ахмат» с других направлений и передаче им позиций ЧВК «Вагнер» в населенном пункте Артемовск (Бахмут) Донецкой народной республики и его окрестностях», — говорится в письме.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне объявил о выводе из Артемовска своих бойцов 10 мая, объяснив это тем, что «при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». По его словам, ЧВК получала не более 30% от необходимого объема снарядов, а сейчас получают не больше 10%. В Кремле комментировать слова Пригожина отказались.

На следующий день бизнесмен сообщил, что «вагнеровцы» готовы передать свои позиции в городе бойцам чеченского спецназа «Ахмат» по предложению Кадырова. После этого глава Чечни заявил, что бойцы готовы отправиться в Артемовск. «Уверен, что в ближайшее время мы освободим город, несмотря на всякие вбросы о каком-то страшном контрнаступлении ВСУ», — сказал он. В середине апреля в ДНР утверждали, что российские силы контролируют 90% города.