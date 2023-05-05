Балицкий допустил начало наступления Украины «даже в ближайшие часы»

Балицкий не исключил начала наступления Украины в ближайшие дни или даже часы

ВСУ в течение последней недели обстреливают города, расположенные рядом с линией соприкосновения, и запорожские власти понимают, что Украина может начать наступление в ближайшие дни или даже часы, сказал врио губернатора

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Власти Запорожской области понимают, что Украина может начать наступление в ближайшие дни или даже часы, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».

По его словам, украинские военные в течение последней недели обстреливают города, расположенные рядом с линией соприкосновения: Пологи, Токмак, Васильевка и др.

«Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Мы владеем ситуацией с линии боестолкновения, за ее пределами, на глубину до 150 км. Это может произойти днями, даже часами», — сказал Балицкий.

5 мая врио главы Запорожской области объявил о временном переселении жителей 18 населенных пунктов. Это Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка. Свое решение Балицкий объяснил усилившимися обстрелами украинскими войсками населенных пунктов, расположенных вблизи линии соприкосновения. В первую очередь будут вывозить семьи с детьми, пожилых людей, инвалидов, больных. Всего собираются перевезти около 70 тыс. человек.

Накануне член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов заявил, что Киев стянул на передовую в регионе несколько десятков тысяч военных. Днем ранее он сообщал, что украинские войска перешли в наступление южнее Орехова в Пологовском районе. Однако «их встретили прицельным огнем на первой линии обороны наши мотострелки и разведка», утверждал чиновник.

На прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинские войска «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы начать контрнаступление. «Как только будет воля Божья, погода и решение командиров — мы это сделаем», — отмечал он. Позднее глава Минобороны уточнил, что Украина находится «на финишной прямой».

Замглавы российского МИДа Михаил Галузин предупредил Киев и Запад о «неминуемо печальных последствиях» наступления, которое «приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта». При этом дипломат уверен, что российские военные готовы «к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат».