Володин обвинил США в координации операций Украины против России

По его словам, Байден сам признался в этом, потребовав пресечь утечки об обмене разведданными с Украиной. Володин напомнил об участии в конфликте «иностранных инструкторов» и назвал руководство США военными преступниками

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Президент США Джо Байден «признался, что Вашингтон рассекретился», когда потребовал пресечь утечки об обмене разведданными с Украиной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. США принимают участие в конфликте на Украине и, «по сути, координируют и разрабатывают» направленные против России украинские военные операции, написал он в своем Telegram.

Речь, по его словам, идет не только о поставке вооружений и техники и участии в конфликте «иностранных советников и инструкторов»: «киевскому нацистскому режиму брошены в помощь силы американской разведки», утверждает политик. Он подчеркивает, что американская администрация должна понести ответственность «за преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом», и пополнить «список военных преступников».

О том, что Байден на встрече с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и министром обороны Ллойдом Остином потребовал прекратить утечки информации об обмене данными между украинской и американской разведками, накануне сообщил телеканал NBC.

До этого The New York Times писала, что США передавали Украине разведданные об ожидаемых передвижениях российских войск — эта информация использовались для ударов по российским военным. Источники издания рассказали, что прежде власти Соединенных Штатов стремились держать в тайне от Киева большую часть разведданных о боевых действиях, опасаясь эскалации со стороны России.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в начале апреля говорил, что разведывательная информация, которую США передают Украине, может быть использована как для защиты, так и для наступательных операций.

Газета Politico 1 мая со ссылкой на отставных военных и сотрудников ЧВК сообщила, что прошедшие подготовку американцы участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Киева. В российском МИДе Украину называли «местом скопления наемников всех мастей». При этом власти США призывали граждан не участвовать в военном конфликте.