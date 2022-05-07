Володин обвинил США в координации операций Украины против России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
СК возбудил дело после гибели людей из-за пожаров в Красноярском крае Общество, 15:50
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 15:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:30
«Талибан» обязал всех женщин Афганистана носить хиджабы Общество, 15:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:13
Один из номинантов на приз самому ценному игроку КХЛ перешел в «Трактор» Спорт, 15:11
Володин обвинил США в координации операций Украины против России Политика, 15:01
Мозаика, мосты и работа по дому: как восстановить силы после тяжелого дня РБК и ГАЛС, 14:57
Кадыров заявил о взятии под контроль поселка Нижнее в Луганской области Политика, 14:37
Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах Спорт, 14:29
Владелец клуба НБА, юморист и журналист. Кто выкупит «Челси» у Абрамовича Спорт, 14:18
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 14:08
Тарпищев призвал ведущих теннисистов поддержать Россию в период санкций Спорт, 14:02
Во Франции прошла инаугурация Макрона Политика, 14:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Володин обвинил США в координации операций Украины против России

По его словам, Байден сам признался в этом, потребовав пресечь утечки об обмене разведданными с Украиной. Володин напомнил об участии в конфликте «иностранных инструкторов» и назвал руководство США военными преступниками
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Президент США Джо Байден «признался, что Вашингтон рассекретился», когда потребовал пресечь утечки об обмене разведданными с Украиной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. США принимают участие в конфликте на Украине и, «по сути, координируют и разрабатывают» направленные против России украинские военные операции, написал он в своем Telegram.

Речь, по его словам, идет не только о поставке вооружений и техники и участии в конфликте «иностранных советников и инструкторов»: «киевскому нацистскому режиму брошены в помощь силы американской разведки», утверждает политик. Он подчеркивает, что американская администрация должна понести ответственность «за преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом», и пополнить «список военных преступников».

О том, что Байден на встрече с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и министром обороны Ллойдом Остином потребовал прекратить утечки информации об обмене данными между украинской и американской разведками, накануне сообщил телеканал NBC.

Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая
Политика
Джо Байден

До этого The New York Times писала, что США передавали Украине разведданные об ожидаемых передвижениях российских войск — эта информация использовались для ударов по российским военным. Источники издания рассказали, что прежде власти Соединенных Штатов стремились держать в тайне от Киева большую часть разведданных о боевых действиях, опасаясь эскалации со стороны России.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в начале апреля говорил, что разведывательная информация, которую США передают Украине, может быть использована как для защиты, так и для наступательных операций.

Газета Politico 1 мая со ссылкой на отставных военных и сотрудников ЧВК сообщила, что прошедшие подготовку американцы участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Киева. В российском МИДе Украину называли «местом скопления наемников всех мастей». При этом власти США призывали граждан не участвовать в военном конфликте.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Bruno Vincent / Getty Images Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Steffi Loos / Getty Images Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию
Статьи
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса»
Статьи
Pro
Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков
Прогнозы
Pro
Фото: Mark Thompson / Getty Images Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь
Инструкции
Pro
Фото: Sam Greenwood / Getty Images Вы хотите заполучить товарный знак покинувшего РФ бренда: как это сделать
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся
Инструкции
Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Вячеслав Володин Джо Байден США Украина
Материалы по теме
США поставят Украине 25 тыс. снарядов для артиллерии и радары
Политика
США призвали своих граждан не участвовать в боевых действиях на Украине
Политика
Politico сообщило о тысячах иностранцев, воюющих на стороне Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter