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Военная операция на Украине ,  
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США призвали своих граждан не участвовать в боевых действиях на Украине

Гражданам США стоит воздержаться от поездок на Украине и не участвовать в боевых действиях на территории страны. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

«Мы знаем, что люди хотят помочь, но мы призываем американцев найти другие способы это сделать вместо того, чтобы ездить на Украину и воевать там. Это зона боевых действий», — заявила Псаки, отвечая на вопрос о гражданине США Уилли Джозефе Кэнселе, погибшего на Украине.

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«У нас нет официального подтверждения, хотя мы видели сообщения, но официального процесса (подтверждения — РБК) по правительственным каналам не было, так что я не могу говорить ни о каких дополнительных деталях о нем сверх этого», — сказала Псаки, выразив соболезнования родителям погибшего.

О смерти гражданина США сообщил телеканал CNN со ссылкой на мать погибшего. По ее словам, сын прилетел в Польшу 12 марта, а затем пересек границу с Украиной и записался в «иностранный батальон». Отправится на Украину было собственным желанием Кэнсела, отмечает его мать. Тело погибшего пока не нашли. Обстоятельства его смерти не раскрываются.

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Фото:Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

В Госдепартаменте США заявили, что проверяют эту информацию и отказались от дальнейших комментариев «по соображениям приватности». В ведомстве призвали своих граждан воздержаться от поездок на Украину и не принимать участие в боевых действиях.

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Ранее стало известно о гибели на Украине гражданина Великобритании. Его смерть подтвердили в МИД страны. Также ведомство сообщило о еще одном гражданине, пропавшем без вести. В ведомстве отказались сообщить, чем именно занимались граждане Великобритании на Украине и при каких обстоятельствах погиб один из них. Согласно данным телеканала, погибшего звали Скотт Сибли, ему было 36 лет. Он ветеран Вооруженных сил Великобритании.

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