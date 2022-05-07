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NBC узнал, что Байден потребовал прекратить утечки о работе разведки

Американский президент Джо Байден на встрече с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и министром обороны Ллойдом Остином потребовал прекратить утечки информации об обмене данными между разведок США и Украины. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник.

Подобное разглашение информации о работе спецслужб «отвлекают от нашей общей цели», передал слова президента США другой собеседник телеканала. Источники NBC добавили, что во время встречи Байден отметил важность работы ЦРУ и Пентагона.

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Материал дополняется.

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