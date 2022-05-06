Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

Закон позволит поставлять вооружения Украине по ускоренной процедуре, его внесли в конгресс в конце января — еще до начала спецоперации России

Джо Байден (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Президент США Джо Байден подпишет закон о программе ленд-лиза для Украины в понедельник, 9 мая. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает корреспондент The Hill Морган Чалфант.

Псаки также рассказала, что Байден 8 мая примет участие в виртуальной встрече G7, где лидеры обсудят ответ на спецоперацию России на Украине и возможные новые антироссийские санкции. К ней также подключится украинский президент Владимир Зеленский.

Кроме того, как сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, президент США в пятницу или в выходные может утвердить новый пакет военной помощи Украине на $100 млн, куда войдут боеприпасы для гаубиц. Эта сумма входит в $250 млн, которые остались у Вашингтона от выделенных конгрессом $3,5 млрд.

Володин назвал американский ленд-лиз для Украины дорогой в долговую яму Политика

Конгресс США одобрил законопроект о поставках вооружений Украине по ускоренной процедуре в конце апреля. Он позволит главе государства обходить бюрократические препятствия и ускорит доставку оружия.

Сенаторы из Демократической и Республиканской партий внесли законопроект о поставках оружия Украине по ленд-лизу в январе, еще до начала российской спецоперации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что программа ленд-лиза приведет Украину к долговой яме, поскольку речь идет о «недешевом» товарном кредите. Он напомнил, что СССР получал вооружения от Вашингтона по ленд-лизу, а выплаты по долгам завершились только в 2006 году.

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