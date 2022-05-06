Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая
Президент США Джо Байден подпишет закон о программе ленд-лиза для Украины в понедельник, 9 мая. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает корреспондент The Hill Морган Чалфант.
Псаки также рассказала, что Байден 8 мая примет участие в виртуальной встрече G7, где лидеры обсудят ответ на спецоперацию России на Украине и возможные новые антироссийские санкции. К ней также подключится украинский президент Владимир Зеленский.
Кроме того, как сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, президент США в пятницу или в выходные может утвердить новый пакет военной помощи Украине на $100 млн, куда войдут боеприпасы для гаубиц. Эта сумма входит в $250 млн, которые остались у Вашингтона от выделенных конгрессом $3,5 млрд.
Конгресс США одобрил законопроект о поставках вооружений Украине по ускоренной процедуре в конце апреля. Он позволит главе государства обходить бюрократические препятствия и ускорит доставку оружия.
Сенаторы из Демократической и Республиканской партий внесли законопроект о поставках оружия Украине по ленд-лизу в январе, еще до начала российской спецоперации.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что программа ленд-лиза приведет Украину к долговой яме, поскольку речь идет о «недешевом» товарном кредите. Он напомнил, что СССР получал вооружения от Вашингтона по ленд-лизу, а выплаты по долгам завершились только в 2006 году.
Ленд-лиз — программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во время Второй мировой войны. С марта 1941 года по август 1945-го США передали союзникам помощь по ленд-лизу на общую сумму более $50 млрд, из них около $11 млрд пришлось на СССР.