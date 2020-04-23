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Американские ученые сообщили о смертности 88% больных COVID-19 на ИВЛ

Почти девять из десяти пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, умерли в Нью-Йорке, сообщили американские ученые
Общественная больница в Чикаго, штат Иллинойс, США
Общественная больница в Чикаго, штат Иллинойс, США (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких в Нью-Йорке, умерли, говорится в исследовании американских ученых. Они проанализировали истории болезни 5,7 тыс. человек, попавших в городские больницы с диагнозом COVID-19 с 1 марта по 4 апреля.

Материалами для работы стали сведения о 2634 пациентах, которые были выписаны или скончались. Из них 320 человек, или 12,2% от общего числа, были подключены к аппаратам ИВЛ. Смертность в этой группе составила 88,1%, то есть большинство находившихся на искусственной вентиляции легких умерли.

Специалисты оценили разницу в смертности для пациентов разных возрастов, находящихся на ИВЛ и не подключенных к аппаратам. Среди пациентов на ИВЛ в возрастных группах от 18 до 65 лет и старше 65 лет скончались 76,4 и 97,2% соответственно. Смертность в тех же возрастных группах больных, не подключенных к таким аппаратам, составила 19,8 и 26,6%.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Согласно данным обо всех 5,7 тыс. пациентов, средний возраст заразившихся равняется 63 годам. Большинство заболевших — мужчины: их доля составляет 60,3%. В среднем они умирают чаще, чем женщины. Это не касается лишь молодых людей моложе 20 лет: в этой возрастной группе никто не скончался.

Также ученые сообщили, какие сопутствующие заболевания чаще встречались у пациентов. У более чем половины заразившихся оказалась гипертония — 56,6%, ожирением страдали 41,7%, а диабетом — 33,8%.

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В московской инфекционной больнице в Коммунарке с начала эпидемии коронавируса к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 51 пациента, сообщил 22 апреля главврач Денис Проценко. Из них отключить от ИВЛ и перевести в палату удалось лишь трех человек, еще 25 остаются подключенными. «Уверен, что нужно время для точной статистики. Но пока даем то, что есть», — отметил медик.

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Источник: JHU
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, смертность, Нью-Йорк, статистика
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