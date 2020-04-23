США передадут по 500 аппаратов ИВЛ во Францию и Мексику

США на фоне пандемии коронавируса отправят по 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции и Мексике, а также поставят это оборудование в Испанию и Италию. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.

«Я говорил сегодня с несколькими мировыми лидерами, чьи страны нуждаются в аппаратах. Мы отправляем 500 приборов Мексике, еще 500 Франции. Отправим Испании, Италии», — сказал американский лидер. Трамп добавил, что общался по телефону с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. По его словам, США могут поставить аппараты ИВЛ и в эту страну.

Президент сообщил, что стратегический запас аппаратов ИВЛ в Соединенных Штатах составляет около 10 тыс. штук.

Неделю назад Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что Вашингтон готов помочь России с аппаратами ИВЛ, так как в Москве складывается сложная обстановка. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия воспользуется предложением Трампа в случае необходимости.