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Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

Фото: mfa_russia / Twitter

Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.

Ранее о том, что самолет с гуманитарным грузом по линии Минпромторга России должен приземлиться в США, сообщал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook. Посол добавил, что эпидемия коронавируса — смертельная угроза для всего мира и справиться с ней можно только объединив усилия.

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После телефонных переговоров с Владимиром Путиным 30 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия направила в Соединенные Штаты «очень-очень большой самолет со многими вещами, медицинским оборудованием». Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президенты в ходе телефонной беседы обсуждали вопросы медпомощи Соединенным Штатам со стороны Москвы. 

Теги: США, самолет, помощь, коронавирус
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