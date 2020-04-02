МИД сообщил об оплате отправленного в США груза медтехники

Аппарат искусственной вентиляции легких (Фото: Полина Петренко / ТАСС)

Половину отправленного в США груза медицинской техники и необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 средств оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а вторую — американская сторона, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

Ранее сообщалось, что самолет Минобороны доставил в США груз медпомощи. Однако Государственный департамент США 1 апреля сообщил, что переданные Россией аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средства индивидуальной защиты были куплены.

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