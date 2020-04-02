Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Кремль заявил об отсутствии указаний закрыть границы российских регионов Общество, 14:14 Драчев ответил на обвинения в растрате средств из бюджета СБР Спорт, 14:14 Сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал сократят втрое Общество, 14:12 Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Экономика, 14:11 МИД сообщил об оплате отправленного в США груза медтехники Политика, 14:08 Как определить пути роста компании: советы лидеров Pro, 14:02 Мера жесткости: как бороться с COVID-19, не убивая экономику Мнение, 13:56 Gram попал под запрет. Что теперь будет с криптовалютой Павла Дурова Крипто, 13:52 «Победа» назвала коронавирус у сотрудников причиной остановки полетов Общество, 13:42 Трамп допустил отмену авиарейсов в охваченные коронавирусом районы США Общество, 13:34 Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок Политика, 13:32 Падение на взлете: что ждет российский рынок допобразования в 2020 году Pro, 13:32 Как проверить «зеленый» бренд на правдивость Партнерский материал, 13:31 Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5 Бизнес, 13:25
Политика ,  
0 

МИД сообщил об оплате отправленного в США груза медтехники

Аппарат искусственной вентиляции легких (Фото: Полина Петренко / ТАСС)

Половину отправленного в США груза медицинской техники и необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 средств оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а вторую — американская сторона, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

Ранее сообщалось, что самолет Минобороны доставил в США груз медпомощи. Однако Государственный департамент США 1 апреля сообщил, что переданные Россией аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средства индивидуальной защиты были куплены.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter