Трамп заявил Путину о готовности помочь России в борьбе с коронавирусом

Трамп предложил Путину направить в Россию партию медицинского оборудования, сообщили в Кремле. Также лидеры стран обсудили ситуацию на мировом рынке нефти и обменялись поздравлениями в преддверии 75-летия Победы

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили борьбу против распространения коронавируса. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир на странице в Twitter.

«Президент Трамп вновь отметил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь любой стране, которая в ней нуждается, включая Россию», — написал Дир.

В частности, Трамп предложил направить в Россию партию медицинского оборудования, сообщается на сайте Кремля.

Помимо ситуации с пандемией коронавируса, лидеры стран обсудили и другие темы. Так, Трамп и Путин обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы, а также поговорили об обстановке на мировом нефтяном рынке. «Отмечена своевременность заключения, во многом благодаря взаимодействию президентов России и США, нового согла­шения ОПЕК+, которое <...> уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен», — указано в сообщении Кремля.