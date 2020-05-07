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Трамп заявил Путину о готовности помочь России в борьбе с коронавирусом

Трамп предложил Путину направить в Россию партию медицинского оборудования, сообщили в Кремле. Также лидеры стран обсудили ситуацию на мировом рынке нефти и обменялись поздравлениями в преддверии 75-летия Победы
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили борьбу против распространения коронавируса. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир на странице в Twitter.

«Президент Трамп вновь отметил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь любой стране, которая в ней нуждается, включая Россию», — написал Дир.

В частности, Трамп предложил направить в Россию партию медицинского оборудования, сообщается на сайте Кремля.

Помимо ситуации с пандемией коронавируса, лидеры стран обсудили и другие темы. Так, Трамп и Путин обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы, а также поговорили об обстановке на мировом нефтяном рынке. «Отмечена своевременность заключения, во многом благодаря взаимодействию президентов России и США, нового согла­шения ОПЕК+, которое <...> уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен», — указано в сообщении Кремля.

Трамп сообщил о присланном Россией самолете с оборудованием из-за вируса
Политика
Дональд Трамп

В середине апреля Трамп заявил, что России из-за ситуации с коронавирусом могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких и Вашингтон готов ей помочь. 

Россия в свою очередь в начале апреля уже отправила в США самолет с гуманитарной помощью. Как сообщили в Госдепе, поставка произошла не безвозмездно: Вашингтон купил у Москвы медицинскую технику, в том числе аппараты ИВЛ, а также средства индивидуальной защиты.

В российском МИДе подтвердили, что груз был доставлен с условием оплаты, но не по рыночным ценам. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, половину стоимости доставленной помощи оплатил Российский фонд прямых инвестиций, а другую часть — американская сторона.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, гуманитарная помощь
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