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Военная операция на Украине ,  
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США раскрыли задумку Трампа по украинским ресурсам в диалоге с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Министр финансов США обвинил в срыве сделки по украинским ресурсам тех, кто «запустил руку в кассу». По его словам, Трамп хотел использовать договор в процессе урегулирования, идея провалилась, но к этому все еще можно вернуться
Скотт Бессент и Владимир Зеленский
Скотт Бессент и Владимир Зеленский (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Президент США Дональд Трамп планировал использовать ресурсную сделку с Украиной, чтобы стимулировать Россию к переговорам, заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью Такеру Карлсону.

С его слов, после заключения соглашения Трамп обратился бы руководству России и сообщил, что США поддерживают Украину, «но в экономическом ключе, и тогда у русских был бы стимул также сесть за стол переговоров». План был сорван, считает министр, но это еще можно исправить.

«Это не было хищническим контрактом в китайском стиле, где ты отдаешь шахты или порт в обмен на кредит, который всё равно не сможешь выплатить. <...> Это было бы настоящее экономическое партнерство», — подчеркнул Бессент.

По его мнению, сделке мешают те, кто «запустил руку в кассу», поскольку США по условиям соглашения регулировали бы движение денег.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Подписание соглашения было запланировано на конец февраля, тогда процесс сорвался из-за перепалки между украинским президентом Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Впоследствии стороны вернулись к обсуждения договора, но США выдвинули более жесткие предложения.

В соответствии с новым проектом сделки Вашингтон хочет получить «право первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты. У США будут право на всю прибыль и еще 4% годовых, до тех пор пока американские инвестиции не окупятся. Кроме того, они получат право на закупку ресурсов в приоритетном порядке, «до тех пор пока Киев не выплатит США миллиарды за военную помощь», которая изначально была выделена в виде грантов, писал Politico.

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Фото:Jeenah Moon / Reuters

Неофициально украинские власти резко критикуют вариант документа, предложенный США. Один из чиновников сказал, что эти условия выглядит так, будто «Украина воевала с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации», передает The Washington Post. Как отмечает Financial Times, ее собеседники считают американскую инициативу несправедливой и похожей на грабеж.

Трамп в конце марта публично предупредил Зеленского, что если тот откажется от заключения соглашения, «возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы».

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Скотт Бессент США Украина Такер Карлсон
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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