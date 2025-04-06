Politico: доступ России к ресурсам Украины будет катастрофой для союзников Киева

Politico узнала о риске для Запада из-за украинских ресурсов у России

На Украине опасаются того, что те ресурсы, которая страна предложила Западу, может оказаться под контролем России

Получение Россией контроля над стратегическими важными ресурсами на Украине может стать катастрофой для союзников Киева, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Предложение по критически важным минералам стало для Украины вопросом безопасности. Речь идет о таких стратегических ресурсах, как титан, уран и другие. Если Россия получит к ним доступ, это станет катастрофой для союзников Киева», — заявил собеседник газеты.

Украинские чиновники говорят, что их страна — это один из мировых лидеров по запасам редкоземельных и других стратегических минералов, необходимых для современной экономики. Это и заинтересовало американского президента Дональда Трампа. Но сейчас, пишет Politico, Украина может не обладать всем теми ресурсами, которые обещала. К тому же разработка месторождений может затянуться на десятилетия и быть слишком дорогостоящей.

На том фоне, что подписание соглашения о полезных ископаемых в конце февраля сорвалось и теперь Украине придется согласовывать новый вариант документа, минеральные ресурсы «превращаются в экзистенциальную проблему» для Киева, отмечает издание.

«В прошлый раз украинской стороне пришлось объяснять, что некоторые требования США просто невыполнимы, поскольку они противоречат нашему законодательству и конституции. Поэтому давайте изменим условия сделки, чтобы она стала рабочей. Теперь нам снова предстоит этот разговор», — заявил источник Politico.

Новую версию соглашения, которую предоставили США, на Украине критиковали. Собеседники Financial Times называли проект несправедливым и сравнили его с грабежом, а источник The Washington Post — с требованием репараций.

Среди условий США:

США будут иметь право на всю прибыль от ресурсных проектов и еще 4% годовых до тех пор, пока американские инвестиции не окупятся.

У Соединенных Штатов будет право на закупку ресурсов в приоритетном порядке.

Будет создан специальный инвестиционный фонд реконструкции Украина будет направлять 50% всех доходов от новых инфраструктурных проектов и проектов по добыче полезных ископаемых.

Фонд будет контролировать Международная финансовая корпорация США по развитию (DFC) и т.д.