 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Politico узнала о риске для Запада из-за украинских ресурсов у России

Politico: доступ России к ресурсам Украины будет катастрофой для союзников Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине опасаются того, что те ресурсы, которая страна предложила Западу, может оказаться под контролем России

Получение Россией контроля над стратегическими важными ресурсами на Украине может стать катастрофой для союзников Киева, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Предложение по критически важным минералам стало для Украины вопросом безопасности. Речь идет о таких стратегических ресурсах, как титан, уран и другие. Если Россия получит к ним доступ, это станет катастрофой для союзников Киева», — заявил собеседник газеты.

Украинские чиновники говорят, что их страна — это один из мировых лидеров по запасам редкоземельных и других стратегических минералов, необходимых для современной экономики. Это и заинтересовало американского президента Дональда Трампа. Но сейчас, пишет Politico, Украина может не обладать всем теми ресурсами, которые обещала. К тому же разработка месторождений может затянуться на десятилетия и быть слишком дорогостоящей.

На том фоне, что подписание соглашения о полезных ископаемых в конце февраля сорвалось и теперь Украине придется согласовывать новый вариант документа, минеральные ресурсы «превращаются в экзистенциальную проблему» для Киева, отмечает издание.

«В прошлый раз украинской стороне пришлось объяснять, что некоторые требования США просто невыполнимы, поскольку они противоречат нашему законодательству и конституции. Поэтому давайте изменим условия сделки, чтобы она стала рабочей. Теперь нам снова предстоит этот разговор», — заявил источник Politico.

Трамп исключил вступление Украины в НАТО в обмен на сделку по ископаемым
Политика
Дональд Трамп

Новую версию соглашения, которую предоставили США, на Украине критиковали. Собеседники Financial Times называли проект несправедливым и сравнили его с грабежом, а источник The Washington Post — с требованием репараций.

Среди условий США:

  • США будут иметь право на всю прибыль от ресурсных проектов и еще 4% годовых до тех пор, пока американские инвестиции не окупятся.

  • У Соединенных Штатов будет право на закупку ресурсов в приоритетном порядке.

  • Будет создан специальный инвестиционный фонд реконструкции Украина будет направлять 50% всех доходов от новых инфраструктурных проектов и проектов по добыче полезных ископаемых.

  • Фонд будет контролировать Международная финансовая корпорация США по развитию (DFC) и т.д.

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина полезные ископаемые США
Материалы по теме
FT узнала о тестах на полиграфе в Киеве из-за утечки о ресурсной сделке
Политика
Зеленский сообщил, кто представит Киев в США на переговорах по ресурсам
Политика
Зеленский заявил, что США меняют условия соглашения о ресурсах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
DOGE Маска запланировал уволить сотрудников, обслуживающих ядерные ракетыОбщество, 04:31
В Германии предложили принять Канаду в Евросоюз из-за угроз ТрампаПолитика, 04:10
WSJ назвала победителя от введения Трампом пошлинПолитика, 03:51
В офисе Нетаньяху анонсировали его встречу с ТрампомПолитика, 03:30
Politico узнала о риске для Запада из-за украинских ресурсов у РоссииПолитика, 03:12
В Киеве сработала ПВОПолитика, 02:55
Мишустин утвердил новые правила надзора в рыболовствеОбщество, 02:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Посол отреагировал на задержание россиян в Аргентине за торговлю людьмиОбщество, 02:14
FT рассказала о реакции бизнеса на введенные Трампом пошлиныПолитика, 01:40
Более 100 тыс. домов обесточили из-за урагана в Иркутской областиОбщество, 01:00
Мужчина забаррикадировался в здании парламента в КанадеПолитика, 00:43
Пьяный дедушка убил внука на северо-западе МосквыОбщество, 00:37
В США прошли акции протеста «Руки прочь!» против Трампа и МаскаПолитика, 00:17
Полиция Дубая рассказала о падении воздушного шара с туристами из РоссииОбщество, 05 апр, 23:58