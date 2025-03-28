FT узнала, что в Киеве считают «грабежом» проект сделки об ископаемых

Министр финансов США Скотт Бессент допустил, что соглашение может быть подписано на следующей неделе, но в Киеве это считают маловероятным. Зеленский отмечал, что Вашингтон постоянно меняет условия сделки

Украина вряд ли подпишет соглашение о полезных ископаемых с США на следующей неделе, сообщает Financial Times со ссылкой на трех высокопоставленных украинских чиновников. Министр финансов США Скотт Бессент ранее допустил, что сделка будет заключена в эти сроки.

Один из собеседников FT назвал новый проект США, несправедливым, а другой сравнил его с «грабежом». По словам третьего чиновника, власти привлекли группа юридических консультантов, чтобы помочь правительству изучить документ и подготовить встречное предложение.

Новый документ от США призван заменить предыдущее соглашение о совместной добыче ресурсов, которое Киев и Вашингтон согласовали в феврале, но так и не подписали из-за перепалки президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. Проект «выходит далеко за рамки» прежней версии, он охватывает все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, на всей территории Украины, а также инфраструктуру — железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие заводы, пишет издание.

Как сообщал Bloomberg, администрация Трампа требует «права первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты. Предполагается, что США будут иметь право на всю прибыль и еще 4% годовых до тех пор, пока американские инвестиции не окупятся. Кроме того, у них будет право на закупку ресурсов в приоритетном порядке. Специальный инвестиционный фонд реконструкции будет контролировать Международная финансовая корпорация США по развитию, Украина направит в него 50% всех доходов от новых инфраструктурных проектов и по добыче полезных ископаемых. Предоставленные Украине «материальные и финансовые блага» с февраля 2022 года будут считаться вкладом США в этот фонд.

Новый проект не включает положения о праве собственности США на инфраструктуру ядерной энергетики Украины (эту идею ранее высказывал Трамп), но в Киеве обеспокоены, что Вашингтон вернется к этой теме позже, пишет FT. Один чиновник сообщил изданию, что вопрос поднимался в ходе предварительных обсуждений, но был исключен из нынешнего варианта соглашения.

27 марта украинский президент заявил, что не планирует в ближайшее время посещать Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых. По словам Зеленского, рано говорить о договоре, поскольку его окончательного варианта до сих пор нет, Вашингтон постоянно меняет условия.