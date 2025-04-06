Politico рассказало о тактике Киева по сделке о полезных ископаемых с США

Киев, предлагая ресурсную сделку, хотел получить гарантии безопасности, но Вашингтон не предоставил их, а нынешний проект соглашения превратился в экзистенциальную проблему для Украины, пишет Politico

Хотя Украину не устраивают предложения США по сделке насчет полезных ископаемых, украинские власти не хотят вызвать «очередной приступ гнева» у президента США Дональда Трампа, поэтому воздерживаются от критики новой версии. Вместо этого Киев пытается осторожно внести собственные поправки, пишет издание Politico.

«В прошлый раз украинцам пришлось объяснять, что ряд вещей, которых США хотят от Украины, не могут быть реализованы, поскольку противоречат нашим законам и Конституции. Так что давайте изменим сделку так, чтобы она работала», — сказал высокопоставленный чиновник.

Киев, предложив Вашингтону совместную разработку полезных ископаемых, хотел добиться продолжения поддержки президента США, однако соглашение обернулось «политической катастрофой», поскольку республиканец заинтересован в получении прибыли, а не помогать в обеспечении устойчивого мира, отмечает издание

«Если Россия получит эти ресурсы, это станет катастрофой для союзников Киева», — сказал источник издания, знакомый с ходом переговоров Украины и США.

Изначально доступ к украинским ресурсам был одним из пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, который тот представил Трампу прошлой осенью. План также включал приглашение вступить в НАТО и обязательство Запада продолжать вооружать Украину. Нынешний вариант сделки, предложенный США Киеву, не предполагает никаких гарантий безопасности, соглашение превратилось в экзистенциальную проблему, пишет издание.

В соответствии с новым проектом сделки Вашингтон хочет получить «право первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты. У США будут право на всю прибыль и еще 4% годовых, до тех пор пока американские инвестиции не окупятся. Кроме того, они получат право на закупку ресурсов в приоритетном порядке, «до тех пор пока Киев не выплатит США миллиарды за военную помощь», которая изначально была выделена в виде грантов, отмечает Politico.

По словам старшего аналитика киевского Центра экономической стратегии, нынешний вариант сделки «существенно подрывает стратегический баланс, ограничивая регуляторную и налоговую автономию Украины». Соглашение также ставит под угрозу шансы Украины на вступление в Европейский союз, поскольку нарушает конкурентное и экологическое законодательство сообщества.

Ранее на этой неделе украинский президент сообщил журналистам, что чиновники и юристы готовят поправки к проекту, на которые, как они надеются, согласится администрация Трампа. Республиканец до этого обвинил Зеленского в попытке отказаться от сделки и пригрозил, что тот столкнется с «очень большими проблемами», если не подпишет ее.