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Военная операция на Украине ,  
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На Украине новую версию ресурсной сделки с США сравнили с репарациями

WP: на Украине новую версию соглашения о ресурсах с США сравнили с репарациями
Сюжет
Военная операция на Украине
Новые требования США на Украине также сравнивали с грабежом. Зеленский говорил, что полученный проект сильно отличается от прошлой версии, а также отвергал рассмотрение полученной Киевом американской помощи как кредита
Акция в поддержку Украины у посольства США в Лондоне
Акция в поддержку Украины у посольства США в Лондоне (Фото: Isabel Infantes / Reuters)

Новая версия экономического соглашения Украины с США содержит условия, напоминающие требования о выплате репараций, заявил неназванный украинский высокопоставленный чиновник The Washington Post (WP).

«Украина [будто бы] воевала с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации», — так он описал направленный Киеву 55-страничный документ.

Еще один собеседник газеты, бывший украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сказал, что новое предложение «ужасно для Украины» и соглашение в этой версии не подпишут. Он допустил, что это может быть стартовая переговорная позиция США. «Либо они очень наглые, либо пытаются занять слишком агрессивную позицию, чтобы потом пойти на небольшие уступки», — заявил он.

До этого собеседники Financial Times называли новый проект США несправедливым и сравнили его с грабежом.

Зеленский заявил, что США меняют условия соглашения о ресурсах
Политика
Фото:Максим Сафонюк / Shutterstock

Ранее СМИ писали о содержании выдвинутых США предложений. В частности, Bloomberg сообщал о следующих положениях:

  • Вашингтон требует «права первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты в рамках пересмотренного соглашения.
  • США будут иметь право на всю прибыль и еще 4% годовых до тех пор, пока американские инвестиции не окупятся.
  • У Соединенных Штатов будет право на закупку ресурсов в приоритетном порядке.
  • Украине будет запрещено продавать ресурсы странам, которые являются «стратегическими конкурентами» США.
  • В специальный инвестиционный фонд реконструкции Украина будет направлять 50% всех доходов от новых инфраструктурных проектов и проектов по добыче полезных ископаемых.
  • Фонд будет контролировать Международная финансовая корпорация США по развитию (DFC).
  • Уже предоставленные США Украине с февраля 2022 года «материальные и финансовые блага» будут рассматриваться как вклад в этот фонд.

Источник WP отметил, что требование США вернуть средства, которые были выделены Украине как гранты, вызывает беспокойство.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что проект нового соглашения о полезных ископаемых «полностью отличается от прежнего рамочного документа». По его словам, Киев не будет воспринимать предоставленную Вашингтоном военную помощь как кредит.

Подписание прошлой версии должно было состояться в конце февраля — но сорвалось из-за перепалки Зеленского и американских лидеров в Белом доме.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина США полезные ископаемые
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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