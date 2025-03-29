На Украине новую версию ресурсной сделки с США сравнили с репарациями
Новая версия экономического соглашения Украины с США содержит условия, напоминающие требования о выплате репараций, заявил неназванный украинский высокопоставленный чиновник The Washington Post (WP).
«Украина [будто бы] воевала с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации», — так он описал направленный Киеву 55-страничный документ.
Еще один собеседник газеты, бывший украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сказал, что новое предложение «ужасно для Украины» и соглашение в этой версии не подпишут. Он допустил, что это может быть стартовая переговорная позиция США. «Либо они очень наглые, либо пытаются занять слишком агрессивную позицию, чтобы потом пойти на небольшие уступки», — заявил он.
До этого собеседники Financial Times называли новый проект США несправедливым и сравнили его с грабежом.
Ранее СМИ писали о содержании выдвинутых США предложений. В частности, Bloomberg сообщал о следующих положениях:
- Вашингтон требует «права первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты в рамках пересмотренного соглашения.
- США будут иметь право на всю прибыль и еще 4% годовых до тех пор, пока американские инвестиции не окупятся.
- У Соединенных Штатов будет право на закупку ресурсов в приоритетном порядке.
- Украине будет запрещено продавать ресурсы странам, которые являются «стратегическими конкурентами» США.
- В специальный инвестиционный фонд реконструкции Украина будет направлять 50% всех доходов от новых инфраструктурных проектов и проектов по добыче полезных ископаемых.
- Фонд будет контролировать Международная финансовая корпорация США по развитию (DFC).
- Уже предоставленные США Украине с февраля 2022 года «материальные и финансовые блага» будут рассматриваться как вклад в этот фонд.
Источник WP отметил, что требование США вернуть средства, которые были выделены Украине как гранты, вызывает беспокойство.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что проект нового соглашения о полезных ископаемых «полностью отличается от прежнего рамочного документа». По его словам, Киев не будет воспринимать предоставленную Вашингтоном военную помощь как кредит.
Подписание прошлой версии должно было состояться в конце февраля — но сорвалось из-за перепалки Зеленского и американских лидеров в Белом доме.
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