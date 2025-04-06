Взгляды американцев на Украину и НАТО резко разделились

WSJ заметила пропасть во взглядах американцев на Украину, НАТО и Канаду

Взгляды американцев резко делятся по партийной принадлежности: избиратели двух партий придерживаются полярных взглядов на тему Украины, помощи союзникам, НАТО, расширения территорий и торговой войны с основными партнерами

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Взгляды сторонников Республиканской и Демократической партий США на внешнюю политику не совпадают столь сильно, что разница превратилась в пропасть, пишет The Wall Street Journal, изучив результаты собственного опроса.

Темами опроса стали:

Помощь Украине: 83% демократов поддержали продолжение финансовой поддержки, тогда как 79% республиканцев выступили против. Среди всех опрошенных, 49% поддержали продолжение помощи Украине, а 44% выступили против;

83% демократов поддержали продолжение финансовой поддержки, тогда как 79% республиканцев выступили против. Среди всех опрошенных, 49% поддержали продолжение помощи Украине, а 44% выступили против; Международные альянсы: 81% республиканцев уверены, что страны-союзники мало участвуют в обеспечении собственной безопасности, и США следует прекратить тратить деньги на их защиту, хотя 83% настаивают на обратном — США должны тратиться на поддержку международных договоров, которые обеспечивают силу страны. Положительно к НАТО относятся восемь демократов из десяти и только три республиканца из десяти;

81% республиканцев уверены, что страны-союзники мало участвуют в обеспечении собственной безопасности, и США следует прекратить тратить деньги на их защиту, хотя 83% настаивают на обратном — США должны тратиться на поддержку международных договоров, которые обеспечивают силу страны. Положительно к НАТО относятся восемь демократов из десяти и только три республиканца из десяти; Присоединение Гренландии и Канады: 51% республиканцев назвал идею территориального расширения хорошей идеей, 28% уверены в обратном — по этому вопросу среди избирателей партии меньше всего поддерживающих курс Белого дома. Среди избирателей обеих партий не одобряют территориальную экспансию 62% опрошенных, только 25% относятся к ней положительно;

51% республиканцев назвал идею территориального расширения хорошей идеей, 28% уверены в обратном — по этому вопросу среди избирателей партии меньше всего поддерживающих курс Белого дома. Среди избирателей обеих партий не одобряют территориальную экспансию 62% опрошенных, только 25% относятся к ней положительно; Пошлины: 77% республиканцев поддерживают пошлины Дональда Трампа, а 93% демократа считают их негативным явлением.

WSJ отмечает, что в результатах опроса есть «и светлые моменты». К таковым газета отнесла взгляды насчет сокращения иностранной помощи: такую политику поддержал только 51% американцев против 45%, причем 92% выступили в поддержку, а 85% отнеслись отрицательно. Кроме того, 62% против 32% американцев поддержали депортацию членов преступных банд.

Исследование провели методом телефонного опроса среди 1,5 тыс. зарегистрированных избирателей в конце марта.

Согласно результатам опроса, проведенного CBS в марте, большинство американцев хотят, чтобы Трамп сконцентрировался на снижении цен, а не пошлинах. Около 64% опрошенных назвали меры президента по снижению цен недостаточными, тогда как 55% посчитали его действия в отношении торгового регулирования чрезмерными.

Как отмечает телеканал, Трамп победил на выборах во многом благодаря ожиданиям экономического подъема и улучшения финансового положения избирателей, и перед инаугурацией таких результатов его политики ожидали около 40% опрошенных. Однако к концу марта только 25% американцев придерживались этого же мнения, а около половины считали, что действия президента только ухудшат их положение.