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Военная операция на Украине ,  
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NYT рассказала о расколе между США и Украиной из-за стратегии Зеленского

NYT: после битвы за Авдеевку в США разочаровались в стратегии Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине
После битвы за Авдеевку в США разочаровались в политике Зеленского, который не слушал советы Вашингтона и вместо одной большой битвы тратил войска на «не имеющие стратегической ценности города». Москва критикует помощь Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Военный союз между Соединенными Штатами и Украиной спустя два года после начала боевых действий «демонстрирует признаки износа, уступая место взаимному разочарованию», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на опрошенных американских и украинских военных и чиновников.

Как отмечает газета, Пентагон особенно разочарован военной стратегией, которую избрал президент Владимир Зеленский: в США советовали ему концентрировать свои силы на одной большой битве за раз, однако украинский лидер предпочитал тратить свои силы в боях за города, которые, по мнению США, «не имеют стратегической ценности».

В качестве примера NYT приводит бои за Авдеевку, которую российские войска заняли в конце февраля. По словам американских чиновников, даже после того, как стало ясно, что российские силы неминуемо одержат победу, ВСУ «не провели стратегический вывод войск». В результате, по словам высокопоставленного западного военного чиновника и бывшего командующего США, уровень разочарования Америки в отношении политического руководства Украины, в особенности Зеленского, сильно вырос.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

«В армии мы говорим, что когда вы стремитесь атаковать повсюду, вы можете в конечном итоге атаковать в никуда — потому что ваши силы слишком распылены. Пентагон считает это [отказ от отступления] ошибкой и продолжит давать украинцам советы в этом направлении», — заявил NYT бывший главнокомандующий союзных войск в Европе Джеймс Ставридис.

По данным газеты, в США ранее полагали, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный сможет убедить своего президента в правильности американской стратегии, однако ему это не удалось. «Таким образом, вместо единой определяющей битвы Киев разделил свои войска, отправив часть на восток, а часть на другие фронты, в том числе на юг. В итоге контрнаступление провалилось», — говорится в статье. NYT также пишет, что некоторые чиновники в Пентагоне вообще не считают действия прошлого лета контрнаступлением.

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Фото:Oleksandr Ratushniak / Reuters

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Украина со своей стороны все больше разочаровывается тем, что американский «политический паралич» привел к нехватке боеприпасов для войск на фронте, что деморализует солдат и приводит к падению их боевого духа, отмечает газета. «Причина, по которой русские наступают, заключается в нехватке боеприпасов», — сказал газете один из военнослужащих ВСУ, комментируя ситуацию в Авдеевке.

Кроме этого, в Киеве недовольны тем, что США до сих пор отказываются передавать передовые системы вооружения (дальнобойные ракеты и современные истребители), «способные пересечь предполагаемые российские красные линии».

По данным NYT, разведывательное сообщество США по-прежнему предоставляет украинским военным значительный объем информации в режиме реального времени, в том числе о российских командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых объектов.

«В конце концов, не заблуждайтесь: даже те генералы, которые могут быть разочарованы Украиной, в то же время смотрят на отчеты о российских потерях и потерях техники и улыбаются», — заявил NYT бывший полковник армии США, исполнительный директор Global Guardian Дейл Бакнер.

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Бои за Авдеевку, которая находится менее чем в 10 км к северо-западу от Донецка, шли с прошлого года. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе города под контроль России 20 февраля. За последние недели под контроль российских войск также перешли несколько сел к западу от Авдеевки, в том числе Ласточкино, Петровское, Победа и Северное. Ранее сегодня Минобороны отчиталось об улучшении позиций на пяти направлениях, в том числе на авдеевском.

О сложной ситуации на фронте для ВСУ с февраля говорят как Владимир Зеленский, так и новый главком Александр Сырский. Первый связывал это с отсутствием западной помощи, а последний — с ошибками и некомпетентностью командиров. «В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения», — говорил ранее Сырский.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что украинские власти опасаются, что к лету 2024 года продвижение российских войск может ускориться. По данным агентства, оценка ситуации на поле боя «становится все более мрачной» на фоне отсутствия в конгрессе США решения о дополнительной помощи Киеву и попыток ВСУ экономить снаряды. Москва осуждает военную помощь Украине.

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NYT рассказала о расколе между США и Украиной из-за стратегии Зеленского

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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