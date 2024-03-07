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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал об обсуждении в США нового способа передать оружие ВСУ

Bloobmerg: США изучают возможность передачи ВСУ резервов Пентагона на $200 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
Снаряды и оружие для Украины могут закупить за счет $200 млн из финансирования Пентагона, такой вариант изучают в Белом доме, выяснил Bloomberg. Ещё месяц назад в ведомстве исключали возможность риска и передачи своих резервов
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Администрация президента США задумалась над возможностью задействовать около $200 млн из финансирования американской армии для оказания Украине немедленной военной поддержки, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Средства могут направить на оплату критически важного оружия, боеприпасов и другого снаряжения, но окончательное решение пока не принято.

Сравнительно небольшая сумма существенно отличается от пакета финансирования военной помощи Украине на $61 млрд, предложенного президентом Джо Байденом, но все ещё буксующего в конгрессе, отмечает Bloomberg. Как отмечает агентство, эта инициатива показывает яростные усилия, которые прилагает Белый дом для поиска любой доступной помощи Киеву.

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Фото:Инна Вареница / Reuters

Власти Украины в последние месяцы неоднократно сообщали о серьезном дефиците боеприпасов, эту проблему в Киеве называли среди тех, что привели к оставлению Авдеевки. «Дефицит растет с каждым днем», — подчеркивал украинский министр обороны Рустем Умеров и указывал, что минимальная потребность ВСУ — 6 тыс. артиллерийских снарядов в день, но сейчас ВСУ вынуждены делать только 2 тыс. в день.

В конце февраля на брифинге в Пентагоне один из журналистов поинтересовался, почему Пентагон, чей бюджет $800 млрд не может «рискнуть» и просто передать снаряжение Украине без возмещения средств. Такое решение в самом деле было бы рискованным, и потому этого не произойдёт, ответила представитель ведомства Сабрина Сингх.

США могли бы найти оружие для Украины ещё двумя способами, рассказывали источники New York Times в президентской администрации. Первый предполагает обмен по аналогии с Японией и Южной Кореей: когда официально объявившие о нежелании экспортировать оружие в зону конфликта страны передали его Вашингтону для компенсации поставок вооружений из американских арсеналов на Украину. При втором варианте США надавят на европейские страны, чтобы те приобретали оружие и отсылали его Украине.

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