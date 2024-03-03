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Военная операция на Украине ,  
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Украинские военные рассказали детали отступления из Авдеевки

WP: военнослужащие ВСУ рассказали о сложностях отступления из Авдеевки
Сюжет
Военная операция на Украине
Приказ об отступлении следовало отдать раньше, отход войск был сложен и сопряжен с дополнительными потерями, рассказали WP опрошенные украинские военнослужащие. Российские войска заняли город 17 февраля
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украинская армия находится в невыгодном положении на поле боя, об этом свидетельствуют рассказы нескольких военнослужащих 3-й штурмовой бригады ВСУ, пишет Washington Post, представив пересказ их слов об отступлении из Авдеевки.

21-летний служащий с позывным «Майор» рассказал, что когда его подразделение начало выполнять приказ об отступлении, было так много раненых, что «не осталось никого старше» и ему пришлось возглавить отряд. Следовавшую перед его подразделением колонну накрыла российская артиллерия, многие погибли.

Другой солдат, 20-летний служащий с позывным «Кавказ», был в составе обороняющихся на Авдеевском коксохимическом заводе. Его подразделение готовилось отступать, когда появились солдаты 2-й президентской бригады, утратившие связь с командованием и не знавшие о приказе отойти на другие позиции. Группа «Кавказа» должна была отступать по частям с 4:30 утра, но этим служащим позволили эвакуироваться первыми. По его оценке, эти 30–60 минут были очень важны и поставили под угрозу эвакуацию его подразделения. «Я считаю, что приказ [отступить] должен был быть отдан раньше. Даже пять часов имели бы значение», — считает «Кавказ».

Украинские военные рассказали детали отступления из Авдеевки
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Если бы приказ об эвакуации отдали еще позже, ее было бы невозможно провести, рассказал 24-летний служащий с позывным «Федя». «Не имело смысла держаться, пока все не умрут», — сказал он. «Федя» занимался инструктажем новоприбывших солдат на командном пункте коксохимического завода.

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Фото:John Moore / Getty Images

Авдеевка расположена в 10 км к северу от Донецка. По состоянию на начало 2022 года там проживали 31,7 тыс. человек.

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Интенсивные бои за Авдеевку шли с октября 2023 года. Украинские войска отступили из Авдеевки около двух недель назад, 17 февраля. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки 20 февраля, он сообщил, что операция прошла при минимальных потерях. Путин назвал ситуацию успехом, который нужно развивать.

Киев объяснял отступление усилиями по сбережению жизней солдат, недопущению окружения и переходом к более выгодным рубежам, а также нехваткой боеприпасов в связи с промедлением поставок из США.

Отступление украинских войск из Авдеевки под Донецком было плохо организовано, часть военнослужащих не успели покинуть город до того, как он перешел под контроль российских сил, рассказывали ранее WP источники среди украинских военных и американских чиновников.

По данным New York Times, украинские укрепления к западу от города, куда отступили ВСУ, слабо подготовлены и не имеют достаточных укреплений для серьезной обороны. Только за последние две недели российские войска продвинулись почти на 7 км к западу от Авдеевки, отмечает издание. По словам собеседников NYT, в Белом доме опасаются, что Киев столкнется с последствиями наличия слабых укреплений.

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