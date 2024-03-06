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Политика ,  
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Путин заявил, что США «выпустили джина из бутылки»

Путин: США сами выпустили джина из бутылки в Ираке и Сирии
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

США «сами выпустили джина из бутылки», действуя без санкций Совета Безопасности ООН в Ираке, Сирии, бывшей Югославии, заявил президент России Владимир Путин в ходе закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба Кремля.

В Вашингтоне решили, что прежняя система международных отношений, которая сложилась по итогам Второй мировой войны, «им уже не нужная» и «она их не устраивает, потому что баланс в мире изменился», указал президент.

По словам Путина, «американские правящие элиты» создали монополию на власть и начали ее укреплять, но столкнулись с тем, что «подавляющему большинству стран мира это не очень-то и нравится», в том числе их союзникам. «И подспудно, постепенно все увидели, что нарастает сопротивление такому складывающемуся миропорядку. <...> И начались проблемы и сбои», — сказал он.

«События в Ираке, Сирии, бывшей Югославии... Я сейчас не буду говорить о причинах. Но там же не было никаких решений Совета Безопасности ООН. Соединенные Штаты сами выпустили этого джина из бутылки. Но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом», — указал он.

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