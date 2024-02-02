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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала, что Украина уведомила США о решении уволить Залужного

WP: власти Украины уведомили США о решении уволить главкома ВСУ Залужного
Сюжет
Военная операция на Украине
США получили уведомление от Киева о скорой отставке Залужного, выяснила WP. По данным газеты, маловероятно, что Зеленский передумает. Белый дом решил не вмешиваться в происходящее
Валерий Залужный и Владимир Зеленский
Валерий Залужный и Владимир Зеленский (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

Власти Украины уведомили США о решении президента Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, передает The Washington Post со ссылкой на источники.

В Белом доме, по данным издания, не стали поддерживать это решение или возражать против него, признав выбор Киева суверенным решением. Зеленский еще не подписал указ об увольнении Залужного, когда это может произойти, неизвестно, отмечает газета. По словам источников, президент мог бы отложить решение на неопределенный срок, но это маловероятно.

Издание напоминает, что между Зеленским и Залужным в понедельник, 29 января, состоялся напряженный разговор, во время которого они разошлись во мнениях о мобилизации. Главком обсуждал его в необходимости дополнительного призыва из-за большей огневой мощи и численности войск России, а также потенциальных высоких потерь, которые могут сравниться с прошлогодними.

Зеленский отказался, среди причин — нехватка денег. «Президент не считает, что эта массовая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 27 лет желательна или оправдана на данном этапе», — рассказал источник WP, близкий к украинскому лидеру.

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Политика
Валерий Залужный

Сообщения об увольнении Залужного начали появляться в украинских телеграм-каналах 29 января, к вечеру того дня о планируемой отставке со ссылкой на источники написали «Интерфакс-Украина» и «Цензор.нет», однако Минобороны и офис президента Украины опровергли увольнение главкома.

По данным New York Times, отставке помешала утечка информации.

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Источники CNN рассказывали, что Залужного уволят до конца этой недели, преемниками могут стать глава Управления военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Как писала Times, они отказались от назначения на этот пост, .

Залужный присутствовал в качестве главкома на заседании ставки, прошедшем в пятницу, 2 февраля. Он вместе с другими военачальниками доложил Зеленскому о сложной ситуации в Артемовске — городе в 10 км от Донецка. Как выяснил Bild, Залужный предлагал оставить город и отвести войска, но Зеленский не согласился.

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Валерий Залужный Владимир Зеленский ВСУ США Военная операция на Украине Украина
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

главнокомандующий ВСУ
8 июля 1973 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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