Кличко назвал отставку Залужного ошибкой

Мэр Киева Кличко: отстранение Залужного от должности главкома ВСУ было ошибкой

Отстранение Валерия Залужного от должности главкома ВСУ было ошибкой, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете la Repubblica.

Кличко отметил, что некоторые украинские политики «ставят свои амбиции выше интересов государства». «Как в случае с Залужным?» — спросил его интервьюер.

«Удалить его было большой ошибкой», — ответил киевский мэр.

«Мы должны объединиться вокруг людей, пользующихся наибольшей поддержкой, таких как Залужный, который имеет самый высокий рейтинг в опросах», — пояснил Кличко.

По данным опроса социологической группы «Рейтинг», на декабрь 2023 года уровень доверия украинцев к Залужному составил 82%, к президенту Украины Владимиру Зеленскому — 72%.

Он добавил, что Зеленский должен был объяснить причину отставки главкома, это решение «шокировало каждого украинца». «Многие чувствовали себя растерянными, отчаянными», — отметил мэр.

На вопрос о планах Зеленского уволить самого Кличко мэр Киева ответил, что политическая борьба продолжает на Украине «даже при военном положении, когда необходимо единство всех политических сил и всех граждан».

Об отставке Валерия Залужного, который командовал ВСУ с 2021 года, было объявлено 8 февраля. Зеленский поблагодарил его «за два года защиты» и «за каждую победу, которой мы добились вместе».

Пост главкома занял командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По словам Зеленского, у него есть «успешный опыт защиты» — проведение «Киевской оборонной операции» — и «успешный опыт наступления» — Сырский руководил боями в Харьковской области осенью 2022 года.