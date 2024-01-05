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Энергокабель между Эстонией и Финляндией снова вышел из строя

Финско-эстонский энергокабель Estlink 1 снова вышел из строя
Кабель из Эстонии в Финляндию вышел из строя на фоне повышения спроса на электричество. Осенью обрывы происходили на других подводных объектах стран Северной Европы из-за «внешних сил». Кремль назвал это тревожной новостью
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Финско-эстонский подводный энергокабель Estlink 1 перестал функционировать из-за неисправности, ее устраняют, сообщил финский оператор Fingrid, передает ERR.

Мощность передачи на момент обрыва составляла 50 МВт, общая допустимая мощность — 350 МВт.

В последнее время кабель использовали для передачи электричества из стран Балтии в Финляндию в связи с возросшим уровнем потребления из-за сильных морозов (до минус 40 градусов). Fingrid накануне советовала финнам экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок.

В прошлый раз электрокабель вышел из строя в ноябре 2023-го, перед этим эстонский оператор Elering назвал Estlink 1 и Estlink 2 одними из самых надежных в регионе. В 2022 году на Estlink 1 не было ни аварий, ни происшествий, которые ограничили бы его пропускную способность, указали в компании.

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Осенью 2023 года повреждения получили подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией, а затем подводный телекоммуникационный кабель, соединяющий Швецию и Эстонию. В обоих случаях власти сообщили, что повреждения были вызваны внешним воздействием. Власти Финляндии подозревают Россию в воздействии на Balticconnector, сообщили источники Yle.

Кремль, комментируя произошедшее, напомнил о взрывах на проектах «Северный поток». «Безусловно, это достаточно тревожная новость. Потому что мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

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Весной 2023 года журналисты датского телеканала DR вместе с норвежским NRK, шведским SVT и финским Yl провели расследование и сообщили, что Россия готовит диверсии на подводных кабелях, газопроводах и ветряных электростанциях в Европе. «Они опять беспочвенно предпочитают обвинять Россию. Мы предпочли бы, чтобы они больше внимания уделяли теме теракта на «Северных потоках», — отреагировал на расследование Песков.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Эстония Финляндия энергоснабжение
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