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Политика ,  
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Шведский телеканал узнал дату вступления страны в НАТО

TV4 Nyheterna: Швеция официально вступит в НАТО 11 марта
Швеция официально вступит в НАТО 11 мая, сообщил TV4 Nyheterna. Таким образом, в составе альянса станет 32 страны. Россия считает расширение НАТО угрозой национальной безопасности
Фото: Tom Little / Reuters
Фото: Tom Little / Reuters

Швеция официально вступит в НАТО 16 марта, сообщил телеканал TV4 Nyheterna.

По его данным, на церемонии подписания акта о присоединении Швеции к НАТО будут присутствовать шведский премьер Ульф Кристерссон, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден, послы государств-членов альянса и высокопоставленные политики. После этого в полдень состоится поднятие шведского флага в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Стокгольм подал заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022 года, однако ее долгое время блокировали Анкара и Будапешт. Одним из требований Турции стала выдача членов «Рабочей партии Курдистана», которых она считает террористами. Венгрия говорила о давлении правительств скандинавских стран и их поддержке оппозиции. В итоге Турция ратифицировала заявку Швеции в январе 2024 года, Венгрия — 5 марта 2024 года.

Таким образом, НАТО будет состоять из 32 государств-членов после присоединения Швеции. В 2023 году в альянс вступила Финляндия, подававшая заявку также в мае 2022 года.

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Российские власти называли присоединение новых стран к НАТО угрозой безопасности. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года обещал «ответную реакцию» на расширение военной инфраструктуры на территориях Швеции и Финляндии. Позднее он называл «чушью» заявления о риске нападения Москвы на страны альянса в случае ее победы на Украине. Путин отмечал отсутствие «геополитического, экономического, политического и военного» интересов у России воевать с государствами НАТО.

Шведский телеканал узнал дату вступления страны в НАТО
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Юлия Овчинникова
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