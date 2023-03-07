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Война санкций ,  
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В ЕС анонсировали создание «картеля покупателей» газа

Вице-президент ЕК Шефкович: в ЕС создадут свой «картель покупателей» газа
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

В Евросоюзе в следующем месяце будет создана платформа, на которой предприятия и правительства смогут объединиться в «картель покупателей» для закупок газа у глобальных поставщиков, исключая Россию. Об этом в интервью Bloomberg рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефкович.

Bloomberg называет инициативу труднодостижимой на протяжении долгого времени, однако появление «картеля покупателей» стало возможным из-за отказа от российских энергоресурсов и торговым противостоянием с Китаем.

По словам Шефковича, первые сделки в рамках «картеля» ЕС сможет осуществить уже в июне 2023 года — в период активного заполнения газовых хранилищ.

Картель — форма монополистического объединения или соглашения, в котором каждое предприятие, вошедшее в его состав, сохраняет финансовую и производственную самостоятельность. На рынке энергоресурсов «картелем» обычно называют объединение ОПЕК+, созданное нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) установили потолок цен на российскую нефть, а Евросоюз также ввел лимит цен на российский газ в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м).

Россия в ответ перевела оплату за газ в рубли и запретила поставки нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Так, доля российского газа на европейском рынке сократилась с 45% в 2021 году примерно до 7,5% в 2022-м.

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Помимо санкций, одной из причин сокращения поставок газа из России стали взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Газ в Европу продолжает поступать по трубопроводу Ямал — Европа, газопроводу, идущему через Украину и «Турецкому потоку», проложенному по дну Черного моря.

6 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявила, что Евросоюз полностью преодолел зависимость от российских нефти и газа. В то же время министр энергетики России Николай Шульгинов еще в сентябре говорил, что Европа не сможет отказаться от российского газа, скорее всего, даже к 2027 году, так как это приведет к остановке европейской промышленности.

В ЕС анонсировали создание «картеля покупателей» газа
В ЕС анонсировали создание «картеля покупателей» газа

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Илья Пламенев Илья Пламенев
картель ЕС природный газ Россия санкции
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