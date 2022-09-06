Глава Минэнерго России: Европа не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году

В Минэнерго сочли, что Европа не откажется от газа из России до 2027 года

Отказ от российского газа приведет к остановке европейской промышленности, в том числе химической, а также газовой генерации, предупредил глава Минэнерго. По его словам, Европе не на кого рассчитывать в данном вопросе, кроме США

Европа не сможет отказаться от российского газа, скорее всего, даже к 2027 году, так как это приведет к остановке европейской промышленности. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме, сообщает ТАСС.

По его словам, ближайшая зима покажет, насколько реальна вера ЕС в возможность отказа от газа из России.

«Это [отказ от российского газа] приведет к остановке промышленности, в том числе химической, а также газовой генерации. Это будет совершенно новая жизнь для европейцев. Я думаю, что, скорее всего, они не сумеют отказаться, слишком уж это для них непосильно», — сказал Шульгинов.

Министр отметил, что ситуация с ценами на споте подтверждает, что отказаться от российского газа «не так-то просто». ЕС особо не на кого рассчитывать, кроме США, которые увеличивают производство сжиженного природного газа.

Евросоюз с конца февраля ввел против России несколько пакетов санкций. В санкционные пакеты вошло частичное эмбарго на импорт российской нефти. Тем не менее члены ЕС не смогли добиться согласия по ограничениям на поставки российского газа. Премьер-министр Чехии Петр Фиала объяснил, что проблема состоит в том, что ряд стран зависят от российского газа.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в июле сообщил, что Вена не рассматривает отказ от российского газа, так как в подобном вопросе нужно быть реалистами, даже если это эмоционально неприятно.

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Он указал на то, что в Австрии изначально говорили, что необходимы санкции, которые затронут Россию, а «не вернутся бумерангом» в ЕС.

Против введения эмбарго на поставки российского газа также выступали Венгрия, Сербия и Германия. Венгерский премьер Виктор Орбан отметил, что такой запрет разрушит европейскую экономику, а канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит, «чтобы газовое эмбарго могло бы положить конец» военным действиям на Украине.

Россия неоднократно указывала, что ограничительные меры «оборачиваются бумерангом для западных экономик», причем Москва может ужесточить свои «специальные меры». Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что в Европе без российского газа «и недели не протянут».

Тем не менее некоторые страны ЕС все же отказались от российского газа. Так, 14 июля сейм Латвии утвердил запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. Парламент также одобрил регулирование о соглашениях с другими странами ЕС о способах обеспечения запрета. Польша разорвала соглашение с Россией о поставках газа еще в конце мая.

Помимо этого, по данным Bloomberg, 7 сентября в ЕС обсудят предложения о введении потолка цен на газ из России. На встрече обсудят два возможных инструмента для сдерживания цен: лимит цены на импортируемый газ и административное ценообразование во время ЧС для наиболее пострадавших от перебоев с поставками регионов.

Медведев предупреждал, что в случае введения потолка цен на газ из России, «российского газа в Европе просто не будет».