В Чехии сообщили о краже принадлежавшего Кадырову жеребца

16-летний жеребец Зазу был включен в имущество Рамзана Кадырова, замороженное в Чехии после введения против него санкций в 2014 году. Глава Чечни приобрел коня за два года до этого

Племенной жеребец Зазу (Фото: policie.cz)

Чешская полиция расследует кражу племенного скакуна английской породы из конюшни в селе Крабчице на северо-востоке страны, сообщила представитель ведомства Павла Кофрова.

Портал Jezdci.cz передает, что 16-летний гнедой жеребец по кличке Зазу принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. Конь был включен в имущество Кадырова, замороженное в Чехии в рамках международных санкций. Это подтвердил представитель департамента внешних связей и коммуникаций Министерства финансов Микулаш Халас, отметив, что ведомство не может предоставить дополнительную информацию при расследовании кражи.

РБК направил запрос в пресс-службу главы и правительства Чечни.

По данным полиции, коня похитили в ночь на 4 марта. «Вор снял с раздвижной двери цепь с карабином и увел племенного жеребца», — сообщила Кофрова. Ведомство привело приметы животного: белая звезда на лбу и еще одна белая отметина на правой задней ноге ниже бедра. Стоимость коня почти в 400 тыс. чешских крон (около $19 тыс.).

Как пишет Jezdci.cz, Кадыров приобрел скакуна в 2012 году у немецкой компании WH Sport International, чтобы тот участвовал в Дубайском кубке мира — престижных скачках (общий призовой фонд в 2023 году составляет $30,5 млн). Тогда Зазу пришел пятым. Всего, сообщает портал, этот жеребец участвовал в 36 гонках, выиграл девять и заработал более €1,2 млн.

Евросоюз ввел санкции против Кадырова в июле 2014 года. Его обвинили в «действиях, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Глава Чечни ответил на это созданием собственного санкционного списка против чиновников ЕС и президента США. В 2017-м Кадыров рассказал о попытках снять санкции со своих скаковых лошадей, в том числе Зазу. Тогда Кадыров говорил, что выигранные ими призовые деньги «перечисляют на счет, но разрешают использовать только для нужд лошадей». По его словам, этого решения «еле добились, а так они с голоду умерли бы». Глава Чечни также находится под санкциями США.