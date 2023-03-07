Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 16:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:34
В Чехии сообщили о краже принадлежавшего Кадырову жеребца Политика, 16:32
Начинающие инженеры вытеснили айтишников по зарплатам в США Бизнес, 16:31
Коробка для Chanel: как создавать упаковку для премиального бренда Pro, 16:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:28
Таиланд введет налоговые послабления для эмитентов инвестиционных токенов Крипто, 16:27
В ЕС анонсировали создание «картеля покупателей» газа Политика, 16:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Улюкаев рассказал о «кайфе от жизни простого человека» после заключения Политика, 16:20
В Альфа-Банке допустили рост акций «Сбера» более чем на 70% в 2023 году Инвестиции, 16:15
Авербух назвал выдуманной 90% информации о состоянии Костомарова Спорт, 16:14
В Госдуме предложили новые налоговые льготы по облигациям Инвестиции, 16:14
Два учебных самолета ВВС Италии столкнулись под Римом Общество, 16:12
Генсек ООН 8 марта встретится с Зеленским в Киеве Политика, 16:03
Morgan Stanley назвал перспективные акции для покупки возле дна рынка Инвестиции, 16:00
Война санкций ,  
0 

В Чехии сообщили о краже принадлежавшего Кадырову жеребца

Власти Чехии сообщили о краже принадлежавшего Рамзану Кадырову коня за $19 тыс.
16-летний жеребец Зазу был включен в имущество Рамзана Кадырова, замороженное в Чехии после введения против него санкций в 2014 году. Глава Чечни приобрел коня за два года до этого
Племенной&nbsp;жеребец&nbsp;Зазу
Племенной жеребец Зазу (Фото: policie.cz)

Чешская полиция расследует кражу племенного скакуна английской породы из конюшни в селе Крабчице на северо-востоке страны, сообщила представитель ведомства Павла Кофрова.

Портал Jezdci.cz передает, что 16-летний гнедой жеребец по кличке Зазу принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. Конь был включен в имущество Кадырова, замороженное в Чехии в рамках международных санкций. Это подтвердил представитель департамента внешних связей и коммуникаций Министерства финансов Микулаш Халас, отметив, что ведомство не может предоставить дополнительную информацию при расследовании кражи.

РБК направил запрос в пресс-службу главы и правительства Чечни.

По данным полиции, коня похитили в ночь на 4 марта. «Вор снял с раздвижной двери цепь с карабином и увел племенного жеребца», — сообщила Кофрова. Ведомство привело приметы животного: белая звезда на лбу и еще одна белая отметина на правой задней ноге ниже бедра. Стоимость коня почти в 400 тыс. чешских крон (около $19 тыс.).

Как пишет Jezdci.cz, Кадыров приобрел скакуна в 2012 году у немецкой компании WH Sport International, чтобы тот участвовал в Дубайском кубке мира — престижных скачках (общий призовой фонд в 2023 году составляет $30,5 млн). Тогда Зазу пришел пятым. Всего, сообщает портал, этот жеребец участвовал в 36 гонках, выиграл девять и заработал более €1,2 млн.

Евросоюз ввел санкции против Кадырова в июле 2014 года. Его обвинили в «действиях, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Глава Чечни ответил на это созданием собственного санкционного списка против чиновников ЕС и президента США. В 2017-м Кадыров рассказал о попытках снять санкции со своих скаковых лошадей, в том числе Зазу. Тогда Кадыров говорил, что выигранные ими призовые деньги «перечисляют на счет, но разрешают использовать только для нужд лошадей». По его словам, этого решения «еле добились, а так они с голоду умерли бы». Глава Чечни также находится под санкциями США.

Читайте на РБК Pro
Почему Китай больше не ждет взрывного роста от своей экономики
В Китае грядет долговой кризис. Справится ли страна с ним
Как перейти с SAP, Oracle, Microsoft на 1С и другие российские аналоги
«Он меня бесит»: как быть, если коллега действует на нервы
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Любовь Порываева
Чехия лошадь скачки Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Материалы по теме
Глава РАНХиГС покинул совет директоров «Яндекса» после санкций
Бизнес
Тиньков назвал санкции против себя ошибкой
Бизнес
Посольство назвало вмешательством санкции США по делу Кара-Мурзы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter