Кадыров предложил США «не тянуть резину» с санкциями против его детей

После решения Минфина США ввести санкции на юлижайших родственников Кадырова, тот предложил ввести санкции против всех его детей и напомнил об ограничениях, которые ЕС ввел в 2014 году против его лошадей

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на введенные Вашингтоном санкции против его семьи заявил, что Минфину США стоит включить в санкционные списки всех его несовершеннолетних детей. Об этом Кадыров заявил в своем телеграм-канале.

«Они [США] упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте, включайте, американцы, всех моих детей. Их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет. Их тоже внесите в свои списки. Вы же не гнушались лошадьми и конюхом, когда вводили против них санкции из-за связи со мной», — заявил он.

15 сентября Вашингтон ужесточил санкции против: дочерей Айшат (министр культуры Чечни), Хадижат (Карина, начальник грозненского департамента дошкольного образования) и Табарик Кадыровых;

супруги Медни Кадыровой;

участницы чеченских конкурсов красоты Фатимы Хазуевой и певицы Аминат Ахмадовой, которых Минфин считает членами ближайшего окружения Кадырова.

двоюродного брата Рамзана Кадырова и первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни Турпал-Али Ибрагимова.

Евросоюз ввел санкции против Кадырова в июле 2014 года. Его обвинили в «действиях, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Глава Чечни ответил на это созданием собственного санкционного списка против чиновников ЕС и президента США. После этого чешские и немецкие власти заморозили доходы от возможных побед его скаковых лошадей в соревнованиях.

«Какие можно вести разговоры о правах человека на Западе, если там грубейшим образом нарушаются права лошадей — самых мирных, добрых и ласковых животных на свете? Если бы Буцефал услышал об этом, он и тысячи лет спустя от удивления пять раз перевернулся бы в своей усыпальнице. А Александр Македонский объявил бы войну с целью восстановления лошадиных прав! Но война не наш путь», — написал тогда Кадыров в ответ на санкции.

Кроме этого, бывший конюх президента Чечни Рамзана Кадырова гражданин Ирана Махди Лорния в 2010 году был приговорен дубайским судом к пожизненному сроку за убийство Героя России Сулима Ямадаева. Кадыров неоднократно заявлял о невиновности Лорния, а Ямадаева обвинял в причастности к убийству своего отца.

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