Кадыров предложил США «не тянуть резину» с санкциями против его детей

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 59,62 (-0,22) Инвестиции, 15 сен, 15:53
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 59,67 (-0,11) Инвестиции, 15 сен, 15:53
Пригожин объяснил вербовку на Украину - «либо ЧВК и зэки, либо ваши дети» Политика, 01:25
В ВГА Запорожской области сообщили о работе ПВО в Мелитополе Политика, 01:13
Папа римский назвал «морально допустимым» отправку оружия Украине Политика, 00:55
Белый дом призвал Россию «сегодня же» согласиться на обмен заключенных Политика, 00:28
Чем запомнилась карьера Роджера Федерера. Фоторепортаж Спорт, 00:20 
Уроженка России принесла ФРГ первое за 47 лет золото на ЧМ по гимнастике Спорт, 00:18
Азербайджан увеличит расходы на оборону в 2023 году почти на 5% Политика, 00:12
Сотрудники филиала «Адмиралтейских верфей» устроили забастовку Общество, 00:08
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Кадыров предложил США «не тянуть резину» с санкциями против его детей Политика, 00:02
Греф предложил правительству новый подход к господдержке крупных проектов Экономика, 00:00
США разрешили американским СМИ операции для работы в России Политика, 15 сен, 23:55
Путин и другие лидеры стран ШОС прогулялись по Самарканду. Видео Политика, 15 сен, 23:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15 сен, 23:30
«Пюник» принес Армении первую в истории победу в группе еврокубков Спорт, 15 сен, 23:29
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Кадыров предложил США «не тянуть резину» с санкциями против его детей

После решения Минфина США ввести санкции на юлижайших родственников Кадырова, тот предложил ввести санкции против всех его детей и напомнил об ограничениях, которые ЕС ввел в 2014 году против его лошадей

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на введенные Вашингтоном санкции против его семьи заявил, что Минфину США стоит включить в санкционные списки всех его несовершеннолетних детей. Об этом Кадыров заявил в своем телеграм-канале.

«Они [США] упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте, включайте, американцы, всех моих детей. Их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет. Их тоже внесите в свои списки. Вы же не гнушались лошадьми и конюхом, когда вводили против них санкции из-за связи со мной», — заявил он.

15 сентября Вашингтон ужесточил санкции против:

  • дочерей Айшат (министр культуры Чечни), Хадижат (Карина, начальник грозненского департамента дошкольного образования) и Табарик Кадыровых;
  • супруги Медни Кадыровой;
  • участницы чеченских конкурсов красоты Фатимы Хазуевой и певицы Аминат Ахмадовой, которых Минфин считает членами ближайшего окружения Кадырова.
  • двоюродного брата Рамзана Кадырова и первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни Турпал-Али Ибрагимова.

Кадыров призвал регионы начать «самомобилизацию»
Политика
Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

Евросоюз ввел санкции против Кадырова в июле 2014 года. Его обвинили в «действиях, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Глава Чечни ответил на это созданием собственного санкционного списка против чиновников ЕС и президента США. После этого чешские и немецкие власти заморозили доходы от возможных побед его скаковых лошадей в соревнованиях.

«Какие можно вести разговоры о правах человека на Западе, если там грубейшим образом нарушаются права лошадей — самых мирных, добрых и ласковых животных на свете? Если бы Буцефал услышал об этом, он и тысячи лет спустя от удивления пять раз перевернулся бы в своей усыпальнице. А Александр Македонский объявил бы войну с целью восстановления лошадиных прав! Но война не наш путь», — написал тогда Кадыров в ответ на санкции.

Кроме этого, бывший конюх президента Чечни Рамзана Кадырова гражданин Ирана Махди Лорния в 2010 году был приговорен дубайским судом к пожизненному сроку за убийство Героя России Сулима Ямадаева. Кадыров неоднократно заявлял о невиновности Лорния, а Ямадаева обвинял в причастности к убийству своего отца.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет
Инструкции
Pro
Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже
Статьи
Pro
Фото: Gleb Garanich / Reuters Почему агрессивные продажи все еще эффективны
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Фото: Joe Raedle / Newsmakers Почему появляется алкогольная зависимость и как ее распознать
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж
Инструкции

Покушение на Ямадаева было совершено в марте 2009 года. Больше года он провел в одной из больниц Дубая. В августе 2010 года семья Ямадаевых решила отключить экс-командира батальона «Восток» от аппарата жизнеобеспечения.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
санкции Рамзан Кадыров США лошади конюшня

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кадыров заявил о планах Минобороны использовать чеченский опыт в обучении
Политика
Второй губернатор поддержал призыв Кадырова к «самомобилизации»
Политика
Кадыров призвал регионы начать «самомобилизацию»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter