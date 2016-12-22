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Кадыров рассказал о попытках снять санкции со своих скаковых лошадей
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Кадыров рассказал о попытках снять санкции со своих скаковых лошадей
Общество, 17:48
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Кадыров рассказал о попытках снять санкции со своих скаковых лошадей

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о попытках снять санкции со своих скаковых лошадей и отметил: «Пока еще мы не нашли решения вопроса, нет таких судей». Об этом он заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

На вопрос ведущей о том, попали ли его скаковые лошади под санкции и удалось ли их вернуть, Кадыров ответил: «Нет пока, они находятся там [в Евросоюзе]». Он выразил надежду, что скакунов удастся вернуть назад из «самых демократических мест Европы, Запада». «Но уже у них скаковой возраст заканчивается, пока они стоят там», — подчеркнул Кадыров. «Если хозяин где-то виноват, лошади не виноваты же. Ну что поделать? Вот есть демократия у них такая», — добавил глава Чечни.

Отвечая на вопрос Аскер-заде о призовых деньгах, которые выиграли скакуны, Кадыров заявил, что их «перечисляют на счет, но разрешают использовать только для нужд лошадей». По его словам, этого решения «еле добились, а так они с голоду умерли бы».

В октябре 2014 года стало известно, что Зазу, скаковая лошадь Кадырова, выиграла скачки в немецком Баден-Бадене, однако призовые в размере €5500 оказались замороженными из-за санкций ЕС.

В ответ Кадыров заявил, что ждет извинений от Запада, который будет вынужден «выплачивать миллионные компенсации за моральный ущерб жеребцам и их дискриминацию».

«Оказывается, это Зазу виноват во всем, что творится в мире. Это он принимал решение о начале войны в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане и бомбежке Белграда», — писал Кадыров в своем Instagram. По данным издания Bild, семилетний жеребец Зазу тренировался в Кельне. Скакун занял третье место на скачках в Дюссельдорфе в 2014 году и выиграл €7 тыс., однако они также оказались замороженными.

Евросоюз ввел санкции против Кадырова в июле 2014 года. Его обвинили в «действиях, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Глава Чечни ответил на это созданием собственного санкционного списка против чиновников ЕС и президента США.

Теги: Рамзан Кадыров , лошади , скачки , Санкции
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