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Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
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Политика ,  
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Разведка Южной Кореи узнала об обогащении урана в КНДР
Для этого Северная Корея использует установки, находящиеся в крупнейшем ядерном комплексе Йонбён. Ранее стало известно о восстановлении одного из ракетных полигонов в КНДР
Фото: Jacky Chen / Reuters

КНДР продолжает обогащать уран на своем крупнейшем ядерном объекте — научно-исследовательском центре в Йонбёне. Об этом заявил глава Национальной разведывательной службы Южной Кореи Со Хун, передает агентство Yonhap.

«Известно, что установки по обогащению урана работали в обычном режиме еще до недавнего саммита между лидерами США и КНДР», — сказал он. В разведслужбе напомнили, что Северная Корея еще в конце прошлого года остановила работу своего пятимегаваттного ядерного реактора в Йонбёне, используемого для получения плутония.

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Со Хун также сообщил, что разведка зафиксировала активное движение грузовиков в исследовательском центре ракетостроения в районе Саным в пригороде Пхеньяна. В этом центре были разработаны две межконтинентальные баллистические ракеты, в том числе «Хвасон-15».

Накануне стало известно, что КНДР восстановила часть стартовой площадки для запуска ракет на испытательном полигоне Сохэ (Тончхан-ни) на западе республики. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет очень разочарован, если данные о восстановлении полигона подтвердятся. В случае если Пхеньян не откажется от своей ядерной программы, США могут ввести новые санкции против КНДР, отмечал советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

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Ранее Северная Корея просила Вашингтон отменить введенные против страны ограничения, предложив применить «обширные меры» по центру в Йонбёне, рассказывал в начале марта госсекретарь США Майк Помпео. Эта тема поднималась и на втором саммите Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, утверждал министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо. «Это самый большой шаг к денуклеаризации, который мы можем предпринять исходя из нынешнего уровня доверия между двумя странами», — подчеркивал глава МИДа.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Южная Корея, КНДР, обогащение урана
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