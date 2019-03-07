Разведка Южной Кореи узнала об обогащении урана в КНДР

Для этого Северная Корея использует установки, находящиеся в крупнейшем ядерном комплексе Йонбён. Ранее стало известно о восстановлении одного из ракетных полигонов в КНДР

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КНДР продолжает обогащать уран на своем крупнейшем ядерном объекте — научно-исследовательском центре в Йонбёне. Об этом заявил глава Национальной разведывательной службы Южной Кореи Со Хун, передает агентство Yonhap.

«Известно, что установки по обогащению урана работали в обычном режиме еще до недавнего саммита между лидерами США и КНДР», — сказал он. В разведслужбе напомнили, что Северная Корея еще в конце прошлого года остановила работу своего пятимегаваттного ядерного реактора в Йонбёне, используемого для получения плутония.

Со Хун также сообщил, что разведка зафиксировала активное движение грузовиков в исследовательском центре ракетостроения в районе Саным в пригороде Пхеньяна. В этом центре были разработаны две межконтинентальные баллистические ракеты, в том числе «Хвасон-15».

Накануне стало известно, что КНДР восстановила часть стартовой площадки для запуска ракет на испытательном полигоне Сохэ (Тончхан-ни) на западе республики. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет очень разочарован, если данные о восстановлении полигона подтвердятся. В случае если Пхеньян не откажется от своей ядерной программы, США могут ввести новые санкции против КНДР, отмечал советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.